Nach OP-Marathon zeigt Danniella Westbrook ihr neues Gesicht

Wochen nach ihrem jüngsten Eingriff hat sich Danniella Westbrook (52) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt – und dabei die Ergebnisse ihrer Lippenoperation präsentiert. Die britische Schauspielerin erschien beim Benefiz-Fußballspiel Sellebrity Soccer im Londoner Stadtteil Hornchurch und lächelte für Fans in die Kamera, wie Daily Mail berichtete. In einem geblümten Maxikleid und mit zum Pferdeschwanz hochgesteckten Haaren wirkte sie gut gelaunt, trug dabei aber eine große schwarze Sonnenbrille, die einen Teil ihres Gesichts bedeckte. Der Auftritt kam kurz nachdem Danniella Bilder ihrer frischen Lippennähte in den sozialen Medien geteilt hatte. Zuletzt hatte sich die 52-Jährige einer Hasenscharten-Korrektur sowie einer Lippenvergrößerung unterzogen.

Der Eingriff ist Teil einer umfangreichen Behandlungsreihe, die sich über insgesamt 18 Monate erstreckt und darauf abzielt, ihr Gesicht zu rekonstruieren. Bereits im März war Danniella nach Dubai gereist, um sich einem kompletten Gesichts-, Hals- und Augenbrauenlifting sowie einer Lippen- und Nasenrekonstruktion zu unterziehen. In der Channel-5-Show von Vanessa Feltz erklärte sie, dass sie sich noch weiteren sechs Eingriffen unterziehen muss, ehe die Behandlung abgeschlossen ist. Dabei sprach sie auch über einen besonders schwerwiegenden Eingriff, der noch bevorsteht: "Auf dieser Seite meines Gesichts habe ich überhaupt keinen Knochen mehr. Also müssen sie alle meine Knochen wiederaufbauen. Im Moment ist es Filler, aber sie müssen wirklich einen Metallknochen einsetzen", schilderte sie im Interview.

Hintergrund der aufwendigen Rekonstruktion ist Danniellas jahrelanger Drogenkonsum. Die Schauspielerin wurde als Teenager im Alter von 16 Jahren durch die britische Soap "EastEnders" bekannt, musste die Serie jedoch 1996 verlassen, nachdem ihr Kokainkonsum für die Produzenten zum Problem geworden war. Der Missbrauch hinterließ schwere gesundheitliche Spuren: Ihre Nasenscheidewand kollabierte, und inzwischen leidet sie auch unter Osteoporose, die ihren Knochen zusetzt. Nach eigenen Angaben hat sie rund 250.000 Pfund (etwa 293.000 Euro) für Drogen ausgegeben.

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Schauspielerin

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook mit Psychotherapeut Taner Hassan und ihrem Partner Charlie Robert.

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, April 2025