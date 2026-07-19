Fünfte Gesichts-OP: Danniella Westbrook "hasst" ihr Aussehen

Danniella Westbrook (52) hat jetzt in einem Fernsehauftritt offen über ihre bevorstehenden Operationen gesprochen und dabei enthüllt, dass sie ihr eigenes Aussehen hasst. Die britische Schauspielerin war zu Gast in der letzten Ausgabe von "Vanessa Feltz' Channel-5-Show" und gab dabei ungewohnt ehrlich Einblicke in ihre aktuelle Situation. Ende September steht für die 52-Jährige bereits ihre fünfte Gesichtsrekonstruktionsoperation an, bei der die Ärzte ihr eine Rippe entnehmen wollen. Außerdem ist geplant, ihr ein metallisches Jochbein einzusetzen, da die Knochen auf einer Seite ihres Gesichts durch Osteoporose stark angegriffen sind. "Ich hasse es, wie ich aussehe", gestand Danniella im Gespräch mit Vanessa offen.

In dem Interview erklärte sie, wie massiv die Schäden an ihrem Gesicht sind: "Auf dieser Seite meines Gesichts habe ich überhaupt keinen Knochen mehr. Sie müssen alle meine Knochen wieder aufbauen." Die Schauspielerin befindet sich seit rund 18 Monaten auf einer medizinischen Reise, um ihr Gesicht wiederherzustellen – die Folge jahrelangen Drogenkonsums, der unter anderem zu einem kollabierten Nasenseptum geführt hatte. Zuletzt hatte sie sich einer Hasenschartenkorrektur unterzogen, zuvor ließ sie sich in Dubai einem vollständigen Gesichts-, Hals- und Brauenlift sowie einer Lippen- und Nasenrekonstruktion unterziehen. Insgesamt stehen nach aktuellem Stand noch rund sechs weitere Eingriffe aus. "Alle zwei, zweieinhalb bis drei Monate bin ich in der OP", berichtete sie. Trotz der schwierigen Umstände zeigte sie sich kämpferisch: "Ich habe großes Vertrauen in meinen Chirurgen. Ich mache einfach weiter."

Neben den körperlichen Belastungen kämpft Danniella auch mit Hass im Netz. Gegenüber Vanessa erzählte sie, dass sie üble Nachrichten erhalte: "Ich hatte Menschen, die mir gesagt haben, ich soll sterben oder mich umbringen. Das war schreckliches Mobbing." Gleichzeitig betonte sie, dass sie auch viel Unterstützung erfahre. Die Schauspielerin wurde als Teenager mit ihrer Rolle in der britischen Seifenoper "EastEnders" bekannt, die sie jedoch 1996 verlassen musste, weil ihr Kokainkonsum bekannt wurde. In der Vergangenheit sprach sie darüber, wie sie in die Sucht gerutscht sei: "Ich war immer in Clubs und alle haben Koks genommen, und es wirkte glamourös – obwohl es das natürlich überhaupt nicht war. Ich war einfach sehr jung, sehr dumm und sehr leicht zu beeinflussen." Schätzungen zufolge hat sie rund 293.000 Euro für die Droge ausgegeben.

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Imago Danniella Westbrook beim Pressenachmittag zu "The Code" in London, September 2025

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Instagram / danniellawestbrook_73 Lizzy Cundy, Vanessa Feltz and Danniella Westbrook nach der Show-Aufzeichnung, Juli 2026

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Getty Images Danniella Westbrook, 2010