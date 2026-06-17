Ehedrama bei Semmelrogges: Neuer Clip stellt alles infrage

Martin Semmelrogge (70) sorgt mit einem neuen Social-Media-Clip für Kopfzerbrechen bei seinen Fans. Der Schauspieler hatte jüngst das Ende seiner Ehe mit Regine Semmelrogge bekannt gegeben, worauf nur wenig später ein Dementi via Martins Facebook-Account folgte. Kurz darauf dann die Überraschung: Das Statement stammte nicht von dem Schauspieler selbst, sondern von Regine, die Zugang zu seinem Account hatte – zumindest behauptete Martin das in einem Interview. Jetzt stellt ein neues Video auf Facebook alle bisherigen Statements infrage.

In dem 35 Sekunden langen Clip meldet sich Martin von den Balearischen Inseln mit einem "kurzen Boxenstopp zu den Liebes-Aus-Gerüchten in der Presse" und bezeichnet die Berichte zum Ende seiner Beziehung als "absoluten Fake". Gleichzeitig betont er, er liebe seine Ehefrau Regine "von ganzem Herzen" und bedaure es, dass "die sich jetzt so eine Sche*ße reinziehen muss." Wie es aktuell nun wirklich zwischen Martin und seiner Regine läuft und unter welchen Umständen das neue Video nun möglicherweise entstanden ist, bleibt bislang offen. Klar ist nur: Diese Achterbahn der Gefühle steht mit Sicherheit noch lange nicht still.

Martin und Regine sind seit 2023 verheiratet und gingen damals gleich doppelt den Bund der Ehe ein: Erst gaben sie sich spontan in Florida das Jawort, später folgte eine romantische Zeremonie auf einem Schiff vor Mallorca. Neben der privaten Verbindung arbeiteten die beiden auch beruflich eng zusammen. Regine war nicht nur Ehefrau, sondern auch Managerin des Schauspielers und verwaltete seine Social-Media-Kanäle. Genau diese Nähe macht es für Außenstehende nun schwer nachvollziehbar, welche Posts tatsächlich direkt von Martin kommen und welche von seiner Partnerin angestoßen wurden. Fans bleiben damit ratlos zurück, wie es hinter den Kulissen der Ehe wirklich aussieht.

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Getty Images Regine Prause und Martin Semmelrogge bei den 69. Bad Hersfelder Festspielen

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Imago Martin Semmelrogge und Regine Prause bei der Eröffnung des MAREDO Steakhauses Unter den Linden in Berlin

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ActionPress Marc Terenzi, Verena Kerth, Regine Prause und Martin Semmelrogge