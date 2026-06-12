"Abpfiff": Martin Semmelrogge bestätigt Ehe-Aus mit Regine

Martin Semmelrogge (70) und seine dritte Ehefrau Regine gehen getrennte Wege. Der 70-jährige Schauspieler hat mit klaren Worten gegenüber Bild bestätigt, dass seine Ehe endgültig gescheitert ist: "Ja, das war's. Abpfiff! Finito." Regine ist bereits aus dem gemeinsamen Zuhause auf Mallorca ausgezogen und lebt nun in einer eigenen Wohnung. Trotz monatelanger Versöhnungsversuche und zahlreicher Gespräche konnte die Beziehung nicht mehr gerettet werden.

Martin macht keinen Hehl daraus, wie belastend die vergangenen Monate für ihn waren. "Wir haben es irgendwie noch einmal versucht. Aber irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen", erklärt er und führt weiter aus: "Wenn es für beide Seiten verletzend wird, dann bringt das nichts mehr." Dennoch betont er, er werde Regine nicht fallen lassen. Um die Trennung möglichst konstruktiv zu gestalten, soll nun sein spiritueller Berater Leon Shankara, den er aus der Reality-Show The 50 kennt, als Mediator einspringen. Martin blickt dabei offen nach vorne: "Ich habe nicht mehr unendlich Zeit. Da kann man seine Energie nicht mehr verschwenden."

Martin und Regine waren mehrere Jahre liiert. Sie war ihm nach einem schweren Schicksalsschlag ein wichtiger Halt geworden: Seine zweite Ehefrau Sonja, mit der er seit 1998 verheiratet gewesen war, starb 2018 an Krebs. Martin hatte sie bis zuletzt gepflegt und begleitet. Mit Regine begann danach ein neuer Lebensabschnitt – auch beruflich, denn sie arbeitete als seine Managerin an seiner Seite. Im Herbst 2023 machten die beiden aus einem Florida-Urlaub spontan eine Hochzeit – ganz ohne Glamour, dafür, wie Martin damals schwärmte, als die "Krönung unserer Liebe".

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Imago Martin Semmelrogge und Regine Prause bei der Eröffnung der 69. Bad Hersfelder Festspiele und der Premiere von "Der Prozess"

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Imago Martin Semmelrogge und Regine Prause bei der Eröffnung des MAREDO Steakhauses Unter den Linden in Berlin

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