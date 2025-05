Das reizte Martin Semmelrogge an "Kampf der Realitystars"

Martin Semmelrogge (69), der aktuell bei Kampf der Realitystars gegen Konkurrenten wie Christin Okpara (29) und Can Kaplan antritt, hat sich längst vom Zwang zur Selbstvermarktung verabschiedet. So erklärte der Schauspieler jetzt, er nehme ausschließlich an der Show teil, weil er möchte – nicht, weil er muss. "Ich mache nur noch, was mir Spaß macht", sagt er im Gespräch mit Bild und betont: "Anders als viele der anderen Teilnehmer habe ich meine Karriere hinter mir. Ich muss nichts mehr beweisen." Nach Rollen in Klassikern wie "Das Boot" oder "Bang Boom Bang" ist Martin offenbar mit seinem bisherigen Lebenswerk mehr als zufrieden – und genießt damit auch unter seinen Mitstreitern in der Show mit dem Spitznamen "Hollywood" einen besonderen Status.

Die Teilnahme an KDRS ist für Martin jedoch nicht nur ein persönliches Vergnügen. Auch finanziell lohnt es sich. Gemeinsam mit Ehefrau Regine lebt er in einer Finca auf Mallorca, wo Luxus und Lebensfreude Hand in Hand gehen – solange das Konto mitmacht. "Ich habe mein Geld dummerweise verlebt", gesteht er. "Früher habe ich immer gedacht: 'Was soll ich denn fürs Alter sparen? Lieber lebe ich jetzt.'" Dass es für ihn heutzutage finanziell manchmal eng wird, liege aber auch an der deutschen Filmbranche, in der ältere Schauspieler kaum noch gefragt seien, klagt Martin. Während in den USA Kollegen wie Harrison Ford (82) oder Jack Nicholson (88) weiterhin große Rollen bekämen, werde man in Deutschland aufs Abstellgleis gesetzt.

Trotzdem ist für Martin, der als Synchronsprecher unter anderem in "Die Monster AG" zu hören war, beruflich noch lange nicht Schluss. Gemeinsam mit Tochter Joanna Semmelrogge steht er bald für die satirische Kino-Komödie "Maske auf, Genossen" vor der Kamera – eine späte Rückkehr auf die große Leinwand für das Film-Urgestein. Dass Leidenschaft kein Verfallsdatum kennt, beweist er damit eindrucksvoll. So drücken viele Fans dem 69-Jährigen die Daumen – nicht nur für weitere neue Filme, sondern auch für ein allgemeines Umdenken in der deutschen Filmbranche. Denn auch sie sind sich sicher: Talente wie Martin gehören längst nicht aufs Abstellgleis, sondern ganz klar vor die Kamera.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Martin Semmelrogge, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Martin Semmelrogge, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige