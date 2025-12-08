Wie bitte? Martin Semmelrogge fand Knastaufenthalt erholsam

Martin Semmelrogge hat anlässlich seines 70. Geburtstags heute in die Vergangenheit geblickt – und dabei mit einer überraschenden Aussage über seine Zeit im Gefängnis für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler, der vor allem durch Filme wie "Das Boot" oder "Bang Boom Bang" bekannt wurde, erklärte im Stern-Interview, dass er seinen Aufenthalt hinter Gittern fast als Erholung empfunden habe. "Es wurde ganz ruhig, man hatte plötzlich wieder Zeit und konnte seinen Gedanken nachhängen, es war eine innere Freiheit, die ich da empfunden habe", erinnert sich der 70-Jährige. Er verglich die Erfahrung sogar mit einem Aufenthalt in einem Kloster, schränkte jedoch ein, dass er dies niemandem empfehlen würde.

Martins Gelassenheit mag überraschen, doch sie passt zu seiner Einstellung. Er beschreibt sich selbst als ausgeglichen und im Hier und Jetzt lebend. Während seiner Zeit im Gefängnis habe der Schauspieler die erzwungene Ruhe genutzt, um über sein Leben nachzudenken und Kräfte zu sammeln. Trotz seiner Erfahrungen hinter Gittern hat sich der Reality-TV-Star nie entmutigen lassen und stattdessen versucht, aus jeder Situation das Beste zu machen. In seinen Augen war die Zeit im Gefängnis eine Gelegenheit, seinen Alltag zu entschleunigen und einen klaren Kopf zu bekommen – eine Perspektive, die nur wenige teilen dürften.

Der Schauspieler war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in den Schlagzeilen – sowohl beruflich als auch privat. Seine charismatische Ausstrahlung und sein unbändiger Wille, das Leben zu greifen, machten ihn auch zuletzt bei Kampf der Realitystars zu einem Publikumsliebling. Martin, der in eine Theaterfamilie geboren wurde, hat es stets geschafft, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Auch seinen Kindern, zu denen er ein enges Verhältnis pflegt, versucht er vorzuleben, nie aufzugeben und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Seine ausgleichende Art spiegelt sich nicht zuletzt in seiner Leidenschaft für den Sport wider, der für ihn einen weiteren Weg darstellt, Geist und Körper fit zu halten.

RTLZWEI Martin Semmelrogge, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Instagram / martin_semmelrogge_official Martin Semmelrogge, Schauspieler

Getty Images Martin Semmelrogge, Schauspieler