Lange Debatte: Er wird niemals ins Dschungelcamp einziehen!

Er wird dieses große TV-Abenteuer niemals erleben dürfen! Das Dschungelcamp sorgt jedes Jahr aufs Neue für Aufruhr und Schlagzeilen – und das sogar vor Showbeginn. Am 19. Januar geht die spannende Reise wieder los. Bestätigt sind bisher nur wenige Kandidaten, unter anderem Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46). Rund um den restlichen Cast wird wild spekuliert: Doch diesen Star-Einzug können sich die Zuschauer abschminken!

Die Rede ist von Martin Semmelrogge (68)! Schon vergangenes Jahr hätte sich der Schauspieler dem Experiment stellen müssen – doch kurz vor knapp wurde bekannt, dass er nicht nach Australien einreisen darf. Viele Fans spekulierten, dass er jedoch dieses Mal rein darf. Doch Bild will wissen: Die Einreise soll in diesem Falle einfach zu kompliziert sein, weswegen Martin sogar wohl niemals ins Dschungelcamp darf! Der Sender soll ihn komplett von der Liste gestrichen haben.

Der TV-Star ist mehrfach vorbestraft, was ihm offenbar zum Verhängnis wird, wenn es um die beliebte Sendung in Australien geht. Martin selbst meldete sich gegenüber dem Blatt noch mit folgenden Worten: "Es wird wieder spannend, ob das Boot diesmal in Australien mit voller Besatzung einläuft! Wenn's klappt, gibt's eine halbe Flasche Bier für jeden." Er wirkte noch optimistisch. Jedoch ist nun klar: Heinz ist der einzige "Das Boot"-Star, der um die Krone kämpfen darf.

RTL / Arya Shirazi Martin Semmelrogge, Dschungelcamper 2023

Getty Images Martin Semmelrogge auf der Movie Meets Media Night in Hamburg

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

