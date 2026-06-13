Chaos: Martin Semmelrogges Ex fälschte wohl Trennungsdementi

Das Trennungsdrama um Martin Semmelrogge (70) nimmt immer absurdere Züge an. Nachdem der Schauspieler gegenüber Bild bestätigt hatte, sich von seiner dritten Ehefrau Regine Semmelrogge getrennt zu haben, tauchte kurz darauf auf seinem offiziellen Facebook-Account ein Dementi auf – verfasst scheinbar in seinem Namen. Darin wurde die "angebliche Trennung" als falsch dargestellt. Doch wie das deutsche Blatt nun enthüllt, soll Martin mit diesem Posting gar nichts zu tun haben. Stattdessen soll Noch-Ehefrau Regine den Beitrag verfasst haben.

Martin selbst macht deutlich, dass er keinen Zugang mehr zu seinen Social-Media-Accounts hat. "Ich kenne das nicht. Ich habe das nicht geschrieben. Ich habe keine Zugangsdaten mehr und komme sowieso nur noch von einem alten Handy da drauf. Regine hat das alles", erklärt er gegenüber Bild. Die Zugangsdaten zu seinen Accounts liegen demnach bei seiner Noch-Ehefrau, die auch als seine Managerin fungiert. Als Bild Regine mit dem Vorwurf konfrontierte, den Beitrag verfasst und sich dabei als ihr Ex ausgegeben zu haben, verschwand das Posting wohl umgehend – und kommentarlos.

Zur Trennung selbst äußert sich Martin offen: "Ich musste einen Schlussstrich ziehen. Ehe, Ende Gelände." Die beiden leben demnach bereits an getrennten Adressen, die Trennung liege schon länger zurück. Über die genauen Hintergründe wollte er sich aus Rücksicht auf Regine nicht äußern. Er betonte jedoch, dass er sie bereits ausgezahlt habe, obwohl er dazu nicht verpflichtet gewesen wäre. "Ich lasse niemanden fallen. Ich bin zu allen meinen Ex-Frauen gut", so der Schauspieler. Nach mehreren Versöhnungsversuchen sei ihm klar geworden, dass die Beziehung keine Zukunft mehr habe.

Anzeige Anzeige

Imago Martin Semmelrogge und Regine Prause bei der Eröffnung des MAREDO Steakhauses Unter den Linden in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Martin Semmelrogge und Regine Prause bei der Eröffnung der 69. Bad Hersfelder Festspiele und der Premiere von "Der Prozess"

Anzeige Anzeige

Imago Regine Prause und Martin Semmelrogge bei der Premiere von "The 50" im Cinedom Köln am 05.03.2026

Anzeige