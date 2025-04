Martin Semmelrogge sieht sich selbst als Underdog bei KDRS

Martin Semmelrogge (69) gehört zum Cast der kommenden Staffel Kampf der Realitystars. Unter den Kandidaten, die um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen, zählt der Schauspieler zu den reiferen – worin er allerdings keinen Vorteil sieht. "Mehr als das Publikum habe ich ja nicht auf meiner Seite. Nein, ich glaube nicht, dass ich unbedingt einen Vorteil habe. Im Gegenteil. Ich denke sogar, dass ich vielleicht Nachteile habe, weil viele Leute anders über mich denken. Ich erwarte jetzt auch nicht irgendwie einen Bonus", erzählt der "Das Boot"-Star in einer RTLZWEI-Pressemitteilung.

Seinen Mitstreitern möglicherweise unterlegen zu sein, stört ihn allerdings nicht. Wie Martin weiter ausführt, macht es seine Teilnahme zu einer spannenden Herausforderung. "Meine größte Stärke schlechthin ist, dass ich ein Stehaufmännchen bin. Das weiß ja jeder. Ich bin ein Kämpfer. [...] Und für mein Alter bin ich auch echt fit. Meine Psyche ist ausgeglichen", erzählt der "Schindlers Liste"-Darsteller und führt weiter aus: "Und das reizt mich natürlich dann auch als Underdog: Wie weit komme ich? Ich werde ja auch als Legende gehandelt, dabei sind Legenden ja eigentlich auserzählt."

Ob sich der 69-Jährige den Sieg und damit die Gewinnerprämie sichern kann, bleibt abzuwarten. Wie ein erster Teaser auf Instagram andeutete, wird die kommende Staffel aber spannend. Der Clip machte vor allem eine Sache deutlich: Einige Teilnehmer scheinen während der Show an ihre Grenzen zu kommen. TV-Star Pinar Sevim knallt beispielsweise in einer Szene die Tür und wettert währenddessen: "Es ist so gemein." Christin Okpara (29) dagegen erweckt den Anschein, einen Plan zu verfolgen. "Wir machen gute Miene zum bösen Spiel", betont die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin gegenüber einer Mitstreiterin.

Getty Images Martin Semmelrogge im Februar 2023

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

