Martin Semmelrogge wütend: Er ist wohl doch nicht getrennt

Martin Semmelrogge (70) ist aufgebracht: Am Freitagabend machte plötzlich ein Bericht die Runde, wonach die dritte Ehe des Schauspielers mit seiner Frau Regine vorbei sein soll. Demnach soll Martin sogar gesagt haben, dass man es "noch einmal versucht habe, irgendwann aber einen Schlussstrich ziehen müsse". Doch kurz nach Erscheinen der Meldung reagierte der 70-Jährige eigenhändig. Auf Facebook ging Martin öffentlich auf die Berichterstattung los, stellte die Trennungsstory infrage und machte mit seinen deutlichen Worten sofort klar, dass es sich um falsche Tatsachen handelt: "Der Artikel ist eine bodenlose Frechheit."

In seinem Post beschimpfte Martin die Zeitung als "Schmierblatt". Besonders brisant: Der Realitystar veröffentlichte in dem Zusammenhang auch die Handynummer des Journalisten. Dazu schrieb er: "Wer Fragen hat zu meinem angeblichen Ehe-Aus und meiner angeblichen Trennung von meiner lieben Frau Regine Semmelrogge hat, der kann gerne den fiesen Schreiberling [...] selbst anrufen. Er geht nämlich nicht mehr ans Telefon. Die Nummer könnt ihr gerne haben, verbreitet und teilt sie gerne weiter!" Seinen Worten nach zu urteilen, sind Martin und Regine also weiterhin glücklich miteinander.

Martin ist nicht nur Schauspieler, sondern nahm auch an Formaten wie Kampf der Realitystars teil. Genauso offen, wie er jetzt gegen die Trennungsgerüchte schießt, sprach er auch über ein ganz anderes Kapitel seines Lebens: seine Zeit im Gefängnis. In einem Interview mit Stern blickte er damals anlässlich seines 70. Geburtstags zurück und sagte über den Aufenthalt hinter Gittern: "Es wurde ganz ruhig, man hatte plötzlich wieder Zeit und konnte seinen Gedanken nachhängen, es war eine innere Freiheit, die ich da empfunden habe."

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