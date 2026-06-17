Experte über Mette-Marit: "Nicht alle bekommen diese Chance"

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat eine Lungentransplantation erhalten – und ein Lungenexperte zeigt sich jetzt begeistert, dass sie so früh ein passendes Spenderorgan bekommen hat. "Es ist unglaublich großartig, dass sie so früh transplantiert werden konnte. Nicht alle bekommen diese Chance. Das bedeutet, dass ein passendes Organ gefunden wurde", sagte Lungenspezialist Olav Kåre Refvem gegenüber Dagbladet. Das norwegische Königshaus hatte die Nachricht von der erfolgreichen Operation am Mittwoch in einer Pressemitteilung bestätigt. Mette-Marit wird in den kommenden Wochen weiterhin im Rikshospitalet bleiben – so wie es bei allen frisch transplantierten Patienten üblich ist.

Doch mit der Operation allein ist es noch nicht getan. "Jetzt kommen spannende Stunden, Tage und Wochen. Man muss darauf achten, dass das Organ normal funktioniert und keine Abstoßung stattfindet. Außerdem müssen die Medikamente angepasst werden. Es ist ein großer Eingriff", betonte Refvem. Auch die Nationale Herz-, Lungen- und Schlaganfallvereinigung Norwegens (LHL) meldete sich zu Wort. Gesundheitsberaterin Marthe Gundersen erklärte gegenüber NTB: "Viele denken, dass die größte Prüfung vorbei ist, wenn die Operation abgeschlossen ist. In Wirklichkeit beginnt jetzt ein neues Kapitel. Die kommenden Wochen und Monate werden von engmaschiger medizinischer Begleitung, Rehabilitation und schrittweisem Training geprägt sein."

Mette-Marit leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose, also einer fortschreitenden Vernarbung des Lungengewebes. Erst Anfang Juni war sie auf die Warteliste für ein Spenderorgan gesetzt worden. Dass so schnell ein passendes Organ gefunden werden konnte, ist laut Refvem ein klarer Vorteil für die Kronprinzessin – denn so musste sie nicht noch weiter gesundheitlich abbauen, bevor der Eingriff möglich wurde. Abteilungsleiter Are Holm von der Lungenabteilung des Rikshospitalet zeigte sich in der Pressemitteilung des Palastes erleichtert: "Wir sind sehr froh, dass bisher alles gut verlaufen ist."

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Norwegischer Verfassungstag bei der Kinderparade in Skaugum am 17. Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo, 2026

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Imago Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit im August 2025 in Bergen