Harper besuchte Brooklyn: Victoria Beckham setzt Streit zu

Der Familienstreit bei den Beckhams hat eine neue traurige Wendung genommen. Harper Seven Beckham (14), die Tochter von Victoria (52) und David Beckham (51), versuchte kürzlich, ihren älteren Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) in Los Angeles aufzusuchen. Die 14-Jährige fuhr allein zu seinem Haus, das er mit seiner Frau Nicola Peltz (31) bewohnt – direkt nachdem sie mit der Familie die Ehrung ihres Vaters auf dem Hollywood Walk of Fame gefeiert hatte. Dort wollte sie ihrem Bruder einen Brief überreichen. Der Besuch verlief jedoch ohne Ergebnis: Harper musste kurz nach ihrer Ankunft wieder gehen, ohne Brooklyn gesehen zu haben. Gegenüber Page Six bestätigte ein Insider: Victoria sei nach diesem Vorfall "am Boden" für ihre Kinder.

Laut einer Quelle war der Besuch für die Familie nichts Ungewöhnliches – Harper sei es gewohnt, mit Nannys und Security eigenständig zu reisen. "Victoria und David wussten, dass Harper zu Brooklyn fahren würde", so der Insider. Brooklyn und seine Frau sollen zum Zeitpunkt von Harpers Ankunft schlicht nicht verfügbar gewesen sein. Brooklyn selbst postete kurz darauf in seinen Instagram-Stories, dass er sich zu dem Zeitpunkt in New York befunden habe. Ein Sprecher des Paares wertete den Besuch hingegen als inszeniert und erklärte gegenüber Page Six: "Dass Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich übergeben wurde, sagt alles – das war für die Kameras geplant." Ein Insider wies diese Darstellung jedoch zurück. "David und Victoria würden niemals absichtlich zwischen ihren Kindern und den Menschen, die sie lieben, stehen", so die Quelle. Das würde man allein schon in ihrer Beziehung zu den Freundinnen der Söhne Cruz (21) und Romeo (23) sehen.

Der Riss in der Familie sitzt tief. Brooklyn, der älteste von vier Geschwistern, hatte sich im Januar in einem öffentlichen Statement auf Instagram vehement gegen seine Eltern geäußert. Er warf Victoria und David vor, das Familienbild in der Öffentlichkeit zu kontrollieren und Geschichten über ihn und Nicola an die Presse weiterzugeben. Außerdem behauptete er, seine Eltern hätten versucht, seine Beziehung zu Nicola seit vor ihrer Hochzeit im April 2022 zu sabotieren. Laut dem Insider machen sich Victoria und David große Sorgen: "Sie haben das Gefühl, ihren Sohn verloren zu haben, und dass da eine Mauer zwischen ihnen und Brooklyn steht, die sie einfach nicht durchbrechen können."

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Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

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Instagram / victoriabeckham Harper, Romeo, Victoria und David Beckham, April 2025