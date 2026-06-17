Kurz vor dem Liebes-Aus sprach Jelly Rolls Ex über Babypläne

Nur wenige Monate bevor Jelly Roll (41) die Scheidung einreichte, sprach seine Frau Bunnie Xo noch voller Vorfreude über ihren gemeinsamen Kinderwunsch. Im Februar dieses Jahres verriet die Podcasterin gegenüber E! News, dass die beiden aktiv Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung (IVF) als Wege in Betracht zogen, um ihre Familie zu vergrößern. "Es wird eine schwere Reise werden", sagte sie und fügte hinzu: "Ich habe es wirklich eng an meiner Brust gehalten, weil ihr wisst, wie die Welt so ist." Gleichzeitig machte sie keinen Hehl daraus, dass sie sich sehr auf dieses neue Kapitel freute.

Ein entscheidender Moment für Bunnie war die Rolle als Stiefmutter zu Jelly Rolls Kindern Bailee und Noah aus früheren Beziehungen. Besonders Bailees Entwicklung gab ihr das nötige Selbstvertrauen: "Das Aufziehen von Bailee hat mir gezeigt, dass ich das kann. Sie ist vielleicht nicht meine leibliche Tochter, aber das ist mein Baby." Die Jugendliche steht kurz vor dem Collegestart und glänzt mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Auch Jelly war laut Bunnie sofort Feuer und Flamme für den Babyplan. "Ich ging eines Tages zu meinem Mann und sagte: 'Möchtest du ein Baby?' Er sagte: 'Ja, ich hätte gerne zwei'", erzählte sie lachend. Zwei Kinder wünschte er sich, weil er nicht wollte, dass ein Einzelkind ohne Geschwister aufwächst.

Rückblickend wirken Bunnies Worte besonders schwer. Wie bereits bekannt ist, reichte Jelly Roll im Mai 2026 in Tennessee die Scheidung ein. Laut Gerichtsakten, die E! News am 15. Juni vorlagen, hatte er diesen Schritt bereits am 18. Mai unternommen – rund drei Monate nach Bunnies offenherzigen Aussagen über die gemeinsamen Babypläne. Beide hatten sich nach eigenen Angaben durch das gemeinsame Großziehen von Bailee auch persönlich weiterentwickelt. "Als wir Bailee hatten, wurden wir beide nüchtern. Wir haben uns mit Bailee gemeinsam entwickelt", sagte Bunnie.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Instagram / jellyroll615 Jelly Roll feiert seine Tochtter

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Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025