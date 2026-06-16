Fast zehn Jahre Ehe: Jelly Roll reicht die Scheidung ein

Nach zehn Jahren Ehe gehen Jelly Roll (41) und Bunnie Xo getrennte Wege. Wie TMZ berichtet, reichte der Rapper, der bürgerlich Jason DeFord heißt, im Mai 2026 die Scheidung in Tennessee ein. Laut Quellen des Magazins sei die Trennung eine gemeinsame Entscheidung und eine private Familienangelegenheit. Die genauen Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Was jedoch bekannt ist: Die Beziehung der beiden war über die Jahre hinweg alles andere als geradlinig.

Kennengelernt haben sich Jelly Roll und Bunnie bereits 2015, als er sie bei einem seiner Auftritte in Las Vegas traf. Romantisch wurde es erst ein Jahr später – und die Hochzeit folgte im August 2016. Pikant: Gerade einmal eine Woche vor der Trauung begrüßte der Sänger mit einer anderen Frau einen Sohn. Seither verlief die Ehe in Höhen und Tiefen. 2018 warf Bunnie ihm Untreue vor, was zu einer vorübergehenden Trennung führte. Und auch in einem Podcast-Interview aus dem Jahr 2025 sprach Jelly Roll selbst offen über seinen Fehltritt. Im "Human School"-Podcast räumte er ein, Bunnie betrogen zu haben, und bezeichnete es als "einen der schlimmsten Momente" seines Erwachsenenlebens.

Dennoch hatten die beiden immer wieder zueinander gefunden. Bunnie schrieb im August 2023 auf Instagram über ihre Beziehung: "Dieser Mann und ich haben einiges durchgemacht. Die meisten Tage läuft es gut, manchmal hapert es. Aber durch alles hindurch ist er der beständigste Mensch in meinem Leben. Ich wusste nie, wie gesunde Liebe geht, bevor ich ihn traf." Im September 2025 feierten sie noch gemeinsam ihren neunten Hochzeitstag. Zuletzt hatten Jelly Roll und Bunnie auch von einer gemeinsamen Zukunft als Eltern gesprochen – Bunnie hatte in ihrem Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" enthüllt, dass die beiden Zwillinge mithilfe einer Leihmutter bekommen wollten.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

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Imago Jelly Roll und sein Sohn Noah bei der Weltpremiere von "GOAT" in Los Angeles

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