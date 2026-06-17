Lebensmittelvergiftung: Corey Feldman aus Klinik entlassen

Schockmoment überstanden: Corey Feldman (54) ist nach seinem medizinischen Notfall im Flugzeug wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der ehemalige Teenie-Star war am Montag auf einem Flug von Chicago nach Los Angeles plötzlich heftig erkrankt und fühlte sich schon in der Maschine so schlecht, dass ein mitreisender Arzt ihn untersuchte. Nach der Landung am Flughafen LAX warteten bereits Sanitäter auf den Schauspieler und brachten ihn umgehend in eine Klinik, wie unter anderem TMZ berichtet. Dort stand zunächst der Verdacht im Raum, dass Coreys Beschwerden von einer schweren Entzündung der Bauchspeicheldrüse oder von Gallensteinen ausgelöst worden sein könnten.

Im Krankenhaus folgte dann die große Erleichterung: Nach zahlreichen Untersuchungen stellten die Ärzte schließlich fest, dass Corey "nur" an einer heftigen Lebensmittelvergiftung litt. Gegenüber TMZ erklärte sein Sprecher, die Mediziner hätten eine ganze Reihe von Tests durchgeführt, bevor sie diese Diagnose stellen konnten. Der Hollywoodstar verbrachte die Nacht zur Beobachtung in der Klinik, wurde inzwischen aber wieder entlassen. "Corey geht es viel besser und er ist jetzt aus dem Krankenhaus raus", so der Sprecher des "The Goonies"-Darstellers.

Bekannt geworden war zunächst nur, dass Corey nach einem medizinischen Zwischenfall an Bord direkt nach der Ankunft in Los Angeles in eine Klinik gebracht worden war. Die Feuerwehr von Los Angeles hatte dem US-Portal TMZ damals bestätigt, dass ein Mann zur weiteren Untersuchung vom Flughafen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Kurz vor dem Flug war Corey noch in Chicago unterwegs gewesen, wo er an einer Jubiläumsfeier zum Film "Stand By Me" teilnahm.

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Getty Images Corey Feldman bei der 6th Annual Jam For Janie Grammy Awards Viewing Party im Hollywood Palladium, Los Angeles

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Getty Images Corey Feldman und Courtney Anne Mitchell im Juli 2022 in Hollywood

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Getty Images Corey Feldman in West Hollywood