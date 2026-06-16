Nach Notfall im Flugzeug: Corey Feldman muss ins Krankenhaus

Ein Schreckmoment für Corey Feldman (54): Der Schauspieler musste nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Flugzeugs ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie das US-Portal TMZ berichtet, wurde Corey am Montagnachmittag nach der Landung am Flughafen in Los Angeles direkt in eine Klinik gebracht. Der Flug war zuvor in Chicago gestartet. Ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles bestätigte gegenüber TMZ, dass Einsatzkräfte zum Flughafen gerufen worden seien, um einem 54-jährigen Mann zu helfen, der anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus transportiert worden sei.

Laut einer dem Schauspieler nahestehenden Quelle hatte sich Corey während des Fluges unwohl gefühlt und war noch an Bord von einem mitreisenden Arzt untersucht worden. Den Ärzten zufolge besteht der Verdacht auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Gallensteine – eine offizielle Diagnose steht bislang jedoch noch aus. In Chicago war der TV-Star zuvor bei einer Jubiläumsveranstaltung zum Film "Stand by Me" aufgetreten, gemeinsam mit seinen einstigen Filmkollegen Jerry O'Connell (52) und Wil Wheaton (53). Auf dem Weg nach Chicago hatte er auf Instagram seine Reise dokumentiert und dabei nach eigenen Angaben auch einen Zwischenstopp am Elternhaus von Michael Jackson (†50) in Gary, Indiana, eingelegt.

Corey Feldman ist vor allem für seine Rollen in Filmklassikern der 1980er-Jahre bekannt, darunter "Gremlins", "The Goonies", "Stand by Me" und "The Lost Boys". Seinen großen Erfolgen folgte eine schwere Zeit: Der Schauspieler kämpfte jahrelang mit einer Drogenabhängigkeit, die er 1991 mit einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik überwand. Auch danach blieb es für ihn nicht ruhig – vor einigen Jahren wurde Corey Opfer einer Messerattacke in Los Angeles, bei der drei Männer ihn angriffen und er mit Stichwunden ins Krankenhaus musste.

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Brett Carlsen/Getty Images Corey Feldman bei einer Pressekonferenz

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Imago Jerry O’Connell, River Phoenix, Wil Wheaton und Corey Feldman in einer Szene aus "Stand by Me" (1986)

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Getty Images Corey Feldman bei der 6th Annual Jam For Janie Grammy Awards Viewing Party im Hollywood Palladium, Los Angeles