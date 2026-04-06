"Stand by Me"-Stars feiern eine Reunion zum 40. Jubiläum

Wil Wheaton (53), Jerry O'Connell (52) und Corey Feldman (54) gehen derzeit gemeinsam auf Tour durch die USA, um den 40. Geburtstag ihres Kultfilms "Stand by Me" zu feiern. Die drei Schauspieler, die in dem beliebten Coming-of-Age-Film von 1986 als Kinder zu sehen waren, besuchen verschiedene Städte und schauen sich den Streifen dort zusammen mit Fans im Kino an. "Wir sind drei Männer, die etwas teilen. Jeder von uns hat zwei Menschen auf dieser Welt, mit denen wir über alle Dinge sprechen können, und das sind wir drei hier", schwärmte Wil gegenüber Entertainment Weekly. Der Film, der auf einer Novelle von Stephen King (78) basiert, kehrt anlässlich des Jubiläums für eine Woche in ausgewählte Kinos zurück.

Die große Jubiläumsfeier ist allerdings von Trauer überschattet. Nur drei Monate vor der Reunion-Tour starben Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele unter schockierenden Umständen. "Ich war so dankbar, und wie dankbar wart ihr alle, dass wir drei einander hatten nach dem Tod von Rob und Michele?", sagte Jerry zu seinen Kollegen und ergänzte: "Wir stehen immer noch viel in Kontakt. Wir mussten nicht alleine trauern. Ich bin so dankbar für euch zwei." Wil stimmte zu und erklärte, dass die Reunion "den Schlag wirklich gemildert hat und mir einen Ort zum Landen gab, als wir alle so unerwartet und entsetzlich erfuhren, dass wir Rob verloren hatten". Auch die Tatsache, dass ihr damaliger Co-Star River Phoenix (†23) bereits 1993 im Alter von 23 Jahren an einer Überdosis verstarb, hängt wie ein Schatten über dem Jubiläum. "Es gibt diese Art bittersüße Traurigkeit für uns alle, dass River nicht hier ist, um das alles zu erleben", erklärte Corey.

In "Stand by Me" spielten die vier Jungdarsteller Freunde, die im Jahr 1959 gemeinsam losziehen, um die Leiche eines vermissten Jungen zu sehen, und dabei eine enge Bindung zueinander entwickeln. Diese Verbindung scheint auch im echten Leben zu bestehen. "Es war, als hätten wir uns nie getrennt. Es war, als hätten wir das Set nie verlassen", beschrieb Wil das Wiedersehen der Schauspieler nach all den Jahren. Besonders emotional wird es für die drei, wenn sie den Film gemeinsam im Kino anschauen. "Wenn wir diesen Film im Kino sehen und wir alle nebeneinander sitzen, fühlt es sich nicht so an, als hätten wir es gestern erst gedreht?", freute sich Jerry. Die Tour führt die Stars unter anderem nach Anaheim, Portland, Seattle, Indianapolis und Chicago.

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Getty Images Universal Fan Fest Nights: Wil Wheaton und Jerry O'Connell bei der Eröffnungsnacht in den Universal Studios Hollywood

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Getty Images Corey Feldman bei der 6th Annual Jam For Janie Grammy Awards Viewing Party im Hollywood Palladium, Los Angeles

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Imago Jerry O’Connell, River Phoenix, Wil Wheaton und Corey Feldman in einer Szene aus "Stand by Me" (1986)