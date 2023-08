Alles aus: Trennung bei Corey Feldmann und Courtney Anne!

Traurige Nachrichten! Der Schauspieler Corey Feldman (52) ist vor allem für seine Filmerfolge aus den 1980er-Jahren bekannt: Damals war der US-Amerikaner mit Streifen wie "Gremlins" und "The Goonies" zu weltweiter Bekanntheit gekommen. Privat schien der Leinwandheld in seiner Frau Courtney Anne Mitchell sein großes Glück gefunden zu haben. Nun aber die traurigen News: Corey und Courtney haben sich nach sieben Ehejahren getrennt!

Wie der Schauspieler im Gespräch mit Page Six mitteilt, habe das Paar gemeinsam beschlossen, zukünftig getrennte Wege zu gehen: "Es ist sehr traurig, dass Courtney und ich die Entscheidung getroffen haben, uns nach vielen wunderbaren gemeinsamen Jahren zu trennen. Wir haben so viel zusammen durchgemacht und haben immer noch viel Liebe und Respekt füreinander. Es gibt niemanden, dem wir die Schuld geben können. Es ist ein Fall, in dem das Leben wirklich hart wird, Courtney mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und zwei Menschen, die sich auseinandergelebt haben und sich nun an einem Scheideweg befinden."

Im Jahr 2018 hatte Corey von sich reden gemacht, als er einem Mordversuch zum Opfer gefallen war. Der Schauspieler war damals von drei Männern in Los Angeles überfallen und mit Messern verletzt worden, woraufhin er verkündet hatte: "Das war ein versuchter Mord an mir! Ich habe schon viele Drohungen erhalten und dieser Überfall resultiert daraus. Ich glaube, es hängt alles zusammen." Damals hatte Courtney noch an seiner Seite gestanden.

Anzeige

ActionPress Courtney und Corey Feldman im September 2021 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Courtney und Corey Feldmann im Mai 2023 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / cdogg22 Courtney und Corey Feldman

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de