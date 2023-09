Corey Feldman beantragt offiziell die Trennung von Ehefrau

Corey Feldman (52) will scheinbar endgültig mit seiner Ehefrau abschließen. Im vergangenen Monat war bekannt gegeben worden, dass der Schauspieler und seine Liebste Courtney Anne Mitchell sich getrennt haben. Die beiden waren über sechs Jahre lang verheiratet gewesen. Als Grund für die Trennung erklärte der Leinwandheld, das Paar habe sich auseinandergelebt. Jetzt hat Corey auch offiziell die Trennung vor Gericht beantragt.

Das geht aus juristischen Dokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Darin beantragt Corey die rechtliche Trennung wegen unüberbrückbarer Differenzen von seiner Ehefrau. Es ist aber noch kein offizielles Einreichen der Scheidung, sondern erst mal nur die offizielle Anerkennung der Trennung. In den Unterlagen erklärt der "Gremlins"-Darsteller, dass er verhindern wolle, dass er Courtney Ehegattenunterhalt auszahlen müsse.

Corey und seine Ehefrau hatten sich 2012 bei einer Party in der berühmten Playboy Mansion kennengelernt. Vier Jahre später hatten sie sich dann in Las Vegas das Jawort gegeben. Trotz der Trennung wollen die beiden befreundet bleiben. "Wir haben so viel zusammen durchgemacht und haben immer noch viel Liebe und Respekt füreinander", hatte der 52-Jährige betont.

Getty Images Corey Feldman und Courtney Anne Mitchell, Januar 2023

Getty Images Corey Feldman und Courtney Anne Mitchell im Juli 2022

Getty Images Corey Feldman und Courtney Anne Mitchell, Schauspieler

