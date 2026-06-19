Fehldiagnose: Corey Feldman meldet sich bei seinen Fans

Entwarnung von Corey Feldman (54): Nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Flugzeugs hat sich der Schauspieler jetzt bei seinen Fans gemeldet und erklärt, was wirklich hinter dem Vorfall steckte. Wie er auf Instagram klarstellte, war die ganze Aufregung auf eine Fehldiagnose zurückzuführen. Der Star aus "Die Goonies" schrieb in seinem Post, er sei "am Leben und wohlauf". Dem Schauspieler war am Montag auf dem Weg von Chicago nach Los Angeles plötzlich schlecht geworden, sodass nach der Landung am Flughafen LAX in Los Angeles Sanitäter am Gate auf ihn warteten und ihn in ein Krankenhaus brachten.

Auf Social Media machte Corey seinem Ärger über den Ablauf in der Klinik Luft. Er schrieb, ein Arzt habe ihn zunächst falsch diagnostiziert und jemand aus dem medizinischen Personal habe diese erste Einschätzung in Echtzeit an die Medien weitergegeben. "Es war nur eine Lebensmittelvergiftung, Gott sei Dank", stellte er klar. Zugleich zeigte sich der Musiker schon wieder im Studio und warb für seine neue Single "What Am I Here 4", die am 22. Juni erscheinen soll. In dem Video ist zu sehen, wie er am Mikrofon und am Schlagzeug an neuer Musik arbeitet. Dazu kommentierte er mit Blick auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung: "Treffendes Timing, oder?"

Der Notfall hatte sich auf Coreys Rückflug von Chicago nach Los Angeles ereignet. Zuvor hatte er dort gemeinsam mit seinen ehemaligen Co-Stars Jerry O'Connell (52) und Wil Wheaton (53) das 40-jährige Jubiläum des Films "Stand By Me" gefeiert. Auf dem Weg nach Chicago hatte er zudem in Gary, Indiana, einen Abstecher zum Geburtshaus von Michael Jackson (†50) gemacht, um dem verstorbenen King of Pop zu gedenken. Nach seiner Rückkehr sorgte dann der medizinische Notfall für Aufsehen – ehe sich die erste Diagnose als falsch herausstellte.

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Getty Images Corey Feldman, März 2020

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Getty Images Corey Feldman in West Hollywood

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Getty Images Corey Feldman bei der 6th Annual Jam For Janie Grammy Awards Viewing Party im Hollywood Palladium, Los Angeles