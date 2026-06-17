Mega-Hochzeitsgeschenk? RM schenkt Sleepy 10 Millionen

Boyband-Star Kim Namjoon (31), besser bekannt unter seinem Künstlernamen RM der südkoreanischen Band BTS, hat seinem Rapperkollegen Sleepy ein großzügiges Hochzeitsgeschenk gemacht. Der 31-Jährige überwies dem befreundeten Künstler stolze zehn Millionen koreanische Won – das entspricht umgerechnet rund 5.700 Euro. Bekannt wurde die edle Geste durch ein YouTube-Video, das Anfang Juni auf dem Kanal tingting_tingting veröffentlicht wurde. Darin sprach Rapper DinDin gemeinsam mit Lee Seon-min, Uhm Ji-yoon und LeOranta über Promihochzeiten und Geldgeschenke in der Welt der südkoreanischen Unterhaltungsbranche.

DinDin berichtete in dem Video, dass Sleepys Hochzeit eine der ersten in seinem engen Freundeskreis gewesen sei. Er selbst habe bereits eine beachtliche Summe von 5.000 Euro bis 5.660 Euro als Geschenk überreicht, um seine Verbundenheit zu zeigen. Doch RM habe ihn noch übertroffen, so DinDin. Der BTS-Sänger soll Sleepy persönlich per Nachricht kontaktiert haben: "Ich habe von deiner Hochzeit gelesen. Bitte schick mir deine Kontonummer", zitierte DinDin ihn dem Bericht zufolge. Anschließend habe RM noch eine Glückwunschnachricht geschickt und die zehn Millionen Won überwiesen.

Dass die Geste so besonders ist, liegt auch an der Geschichte, die die beiden verbindet. Laut DinDin hatte Sleepy RM früher bei einem wichtigen Casting unterstützt, das zu den Anfängen von BTS beitrug. Beide teilen außerdem eine gemeinsame Wurzel in der Hip-Hop-Szene. Sleepy selbst sprach in der Vergangenheit in Fernsehauftritten davon, RM noch aus seiner Zeit als Trainee zu kennen. Heute ist der Rapper glücklicher Familienvater: Im August 2022 heiratete er eine acht Jahre jüngere Frau, die nicht aus dem Showbusiness kommt. Inzwischen haben die beiden zwei gemeinsame Töchter. RM wiederum ist derzeit mit den Vorbereitungen für die nächste BTS-Welttournee beschäftigt, bei der die Band Mitte Juni im Busan Asiad Main Stadium auftreten soll.

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Getty Images Kim Namjoon aka RM, BTS-Mitglied

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Getty Images BTS-Star RM, Februar 2020

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Getty Images BTS im April 2022