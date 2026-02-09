So wurde K-Pop-Boygroup BTS zu einem weltweiten Phänomen

K-Pop ist längst keine Nische mehr. Eine der bekanntesten und gleichzeitig erfolgreichsten Gruppen ist wohl BTS. Aber wie haben die sieben Jungs aus Südkorea den Sprung auf die Weltbühnen geschafft? In wenigen Wochen feiern BTS ihr großes Comeback nach der Militärpause. Dabei sind sie aber schon seit über 15 Jahren, 2010 wurde die Boygroup geformt und 2013 debütierten sie durch das Label Big Hit Entertainment. Es dauerte nicht lange, bis die Fandom, Army genannt, immer größer wurde, und nur ein Jahr nach dem Debüt traten die Jungs schon in Übersee auf. Auch wenn die ersten Alben bereits hohe Verkaufszahlen erzielten, erreichte BTS 2017 einen wichtigen Meilenstein: Als erste K-Pop-Gruppe überhaupt gewannen sie bei den Billboard Music Awards den Preis als Top Social Artist.

In den darauffolgenden Jahren folgte ein Rekord auf den nächsten. Das Album "Love Yourself: Tear" wurde das erste K-Pop-Album, das die US-Billboard Top 200 erreichte. Mit dem Ohrwurm "Dynamite" platzierte BTS sich zudem erstmals auf Platz eins der US-Billboard Top 100. Mit demselben Track waren sie 2021 als erste K-Pop-Gruppe für einen Grammy nominiert. Ein Jahr später hieß es dann Abschied nehmen, denn das erste Mitglied der Gruppe, Jin (33), musste zum Pflichtdienst beim südkoreanischen Militär antreten. Die anderen Mitglieder folgten in den Jahren 2023 und 2024. Doch die Army wurden nicht vergessen. In der Zwischenzeit machten die Mitglieder solo Musik und waren auch hier sehr erfolgreich. So wurde beispielsweise Jungkooks (28) Hit "3D" mehrfach mit Goldstatus ausgezeichnet – in Frankreich sogar viermal.

Nach dem Ende ihres Militärdienstes ist BTS seit Frühjahr 2025 wiedervereint und feilte in Los Angeles fleißig an einem Gruppen-Comeback. In diesem Jahr ist es dann so weit. Am 21. März steht nicht nur das große Wiedersehen an – im Anschluss gehen RM (31), Suga (32), J-Hope (31), Jin, Jungkook, V (30) und Jimin (30) auch wieder auf Welttournee. Das Comeback können Fans, die nicht in Südkorea leben, live auf Netflix verfolgen. Eine solche Live-Übertragung hat es so auch noch nicht gegeben. Ab 9. April geht es dann mit dem neuen Album "Arirang" auf Tournee. Mit dieser machen BTS auch in Deutschland Halt: Für zwei Termine gastiert die Show in München. Wer dabei sein möchte, wird jetzt kaum noch eine Chance haben. Die Tickets waren an zwei Tagen binnen weniger Stunden ausverkauft.

