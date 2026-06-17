"Möchte nicht mehr leben": Anni The Duck reflektiert Skandal

Anni The Duck (28) hat sich erstmals ausführlich über die schwersten zwei Jahre ihres Lebens geäußert. Im Gespräch mit Bild blickt die Social-Media-Persönlichkeit, die mit bürgerlichem Namen Anissa Baddour heißt, auf die Zeit zurück, die mit dem 5. Mai 2024 begann – dem Tag, an dem ihre ehemalige beste Freundin Mowky sie öffentlich des Psychoterrors beschuldigte. Es folgten weitere schwere Vorwürfe anderer Internetstars, darunter Tierquälerei. Innerhalb kürzester Zeit verlor Anissa, die auf ihren Kanälen mehr als zwei Millionen Follower begeistert hatte, Freundschaften, Werbeverträge und schließlich auch ihr Zuhause.

Die finanziellen Folgen des Skandals waren nach eigenen Angaben enorm. "Allein bei den unterschriebenen Verträgen, die dann abgebrochen wurden, reden wir von einer knapp siebenstelligen Summe", erklärt Anissa. Um über die Runden zu kommen, habe sie persönliche Besitztümer und am Ende auch ihr Haus verkaufen müssen. Doch besonders schwer wogen die psychischen Folgen. "Ich habe mich nicht mehr in den Supermarkt getraut. Mein bester Freund ist damals für mich einkaufen gegangen", erinnert sie sich. Ihren absoluten Tiefpunkt erreichte die Influencerin an ihrem 27. Geburtstag im September 2024 – sie dachte daran, Suizid zu begehen. "Ich möchte nicht mehr leben", schildert sie ihre damaligen Gedanken.

Gerettet habe sie letztlich die Arbeit des YouTubers Jay Riddle, der nach ersten kritischen Videoformaten der Influencerin Anri Rain eine mehrteilige Serie produzierte, die die damaligen Vorwürfe auseinandernahm und grobe Widersprüche aufdeckte. Jays Videoreihe, die auf seinem Kanal "Das Reine Böse" erschien und inzwischen millionenfach geklickt wurde, löste im April 2026 eine öffentliche Neubewertung des Falls aus. Anni berichtet, dass die Serie ihren Lebenswillen neu entfacht habe. Seitdem habe sich auch die Stimmung in der Community gedreht. Die 28-Jährige blickt nun wieder nach vorn und plant neue Projekte im Netz: "Ich hab das Gefühl, diese kreative Maschine in meinem Kopf ist wieder an."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / annitheduck Anni The Duck im Februar 2019

Getty Images Anni The Duck auf der Deutschland-Premiere von "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer"

Instagram / annitheduck Anni The Duck im Februar 2019