Streamerin Anni The Duck offenbart Gewalt in ihrer Kindheit

In den vergangenen Wochen trat Anni The Duck (28) immer öfter vor der Streaming-Kamera auf. Dabei sprach die Creatorin offen über ihr Leben – darunter auch Phasen in ihrer Vergangenheit, die sie regelrecht traumatisierten. So erinnerte Anni sich vor einigen Tagen bei Twitch, wie sie als Kind Gewalt durch ihren Vater erlebte. Er habe sie teilweise so heftig geschlagen, dass sie weinend am Boden lag. Dann habe er immer die gleiche Aussage wiederholt: "Warum weinst du? Es ist doch nichts passiert, warum heulst du jetzt?" Erst als Erwachsene habe die Streamerin so richtig verstanden, was in diesen Momenten eigentlich mit ihr gemacht wurde. In einem Gespräch mit ihrer Schwester habe Anni erkannt, dass ihre Erfahrungen alles andere als normal waren: "Das ging Jahre so, dass ich nicht mehr nachgesehen habe, was mit mir passiert."

Neben ihrer Kindheit kommt Anni auch auf ein wesentlich aktuelleres Thema zu sprechen. Aktuell ist der Skandal um sie und ihre ehemalige beste Freundin Mowky wieder ein Thema, das fast ganz Twitch-Deutschland beschäftigt. Doch das Blatt hat sich jetzt für die 28-Jährige gewendet. Denn dank des YouTubers Jay Riddle, der den Fall derzeit kleinteilig auf seinem Kanal aufarbeitet, ist mittlerweile klar: Die Vorwürfe, die Mowky 2024 gegen Anni äußerte, entsprechen möglicherweise gar nicht der Wahrheit. Um Jay nach seiner harten Arbeit sein Publikum nicht wegzunehmen, äußert Anni sich nur vage. Doch sie betont: "Dafür bin ich Jay so dankbar!"

Vor zwei Jahren wurden von mehreren Seiten, aber besonders von Mowky, harte Vorwürfe wie unter anderem emotionaler Missbrauch gegen Anni laut. Sie gab zwar mehrfach Statements ab und versuchte, die Dinge richtigzustellen, doch die Öffentlichkeit hatte sie bereits gecancelt. Sie verlor Kooperationspartner und Jobs. Zu dem Zeitpunkt schien ihr Image unwiderruflich beschädigt und die Cosplayerin zog sich eine Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Dank Jay und seinen Videos habe sie ihren Ruf nun wiederherstellen können und sogar Kooperationspartner seien wieder auf sie zugekommen. Allerdings ist bis heute nicht klar, welche Teile der Vorkommnisse zwischen Anni und Mowky der Wahrheit entsprechen – das wissen letztendlich wohl nur die beiden.

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Instagram / annitheduck Anni The Duck im Dezember 2025

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Getty Images Anni The Duck auf der Deutschland-Premiere von "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer"

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Instagram / jayriddle77 Jay Riddle, deutscher YouTuber