Netzpause vorbei: Anni The Duck meldet sich wieder zurück

Anni The Duck (26) ist schneller wieder zurück im Netz als gedacht. Eigentlich wollte die Streamerin sich eine Auszeit nehmen, nachdem sie in den vergangenen Wochen mit harter Kritik konfrontiert wurde. Doch das hielt offenbar nicht lange an, denn Anfang der Woche ging sie ganz überraschend wieder bei Twitch live. Die Frage, die sich die meisten ihrer Zuschauer stellen, ist, warum sie sich für das Comeback nach rund einem Monat entschied. "Ich schätze, ich hatte einfach irgendwie keine Lust mehr, nichts zu machen. [...] Ich werde ein bisschen wahnsinnig", erklärt die 26-Jährige. Sie habe in einer Art Quarantäne gelebt und das Bedürfnis gehabt, wieder etwas zu tun. Die Vermutung eines Zuschauers, es ginge ihr um Geld, sei aber falsch.

Eigentlich hatte Anni vor, die Internetpause zum Verarbeiten zu nutzen, erklärte sie in ihrem Abschiedsstatement vergangenen Mai. Offenbar konnte sie sich in der Zeit auch über einiges klar werden. Nun weist sie vor allem den Vorwurf, eine Narzisstin zu sein, entschieden zurück und stellt klar: "Ich bin kein Narzisst!" Narzisstisches Verhalten sei in ihren Gesprächen mit mehreren Therapeuten nicht diagnostiziert worden. Dafür habe sich mittlerweile etwas anderes herausgestellt: Anni leidet an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Doch das ist noch nicht alles. Gleichzeitig bestehe bei der Influencerin, die bürgerlich Anissa Baddour heißt, der Verdacht auf Autismus. Um die Krankheit offiziell bestätigt zu bekommen, stehen aktuell aber noch einige Tests aus.

Ob Anni jetzt wieder regelmäßig streamt, bleibt wohl abzuwarten. Eigentlich gehörte sie zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Streamer-Szene und erfreute sich auf Social Media einer großen Beliebtheit. Vor allem ihre Liebe zum Cosplay begeisterte die Fans. In ihren Videos ließ die Influencerin ihre Community an ihren Shootings teilhaben, probierte aber auch gerne Rezepte in der Küche aus oder testete Internetphänomene. Doch im Mai kippte die Stimmung, denn Annis ehemalige beste Freundin Mowky, ebenfalls Streamerin, beschuldigte sie, in ihrer Freundschaft jahrelang drangsaliert worden zu sein. Bestätigt wurden die Vorwürfe dann von Reved alias Antonia Staab, Annis Ex-Freundin. In einem Stream erklärte sie, in der Beziehung extrem gelitten zu haben. Unter anderem seien Bodyshaming und Manipulation an der Tagesordnung gewesen.

Mowkys Statement auf Annis Rückkehr ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Stunden nach ihrer ehemaligen besten Freundin ging auch sie live – und lässt kein gutes Haar an ihr. "Für mich ist das Problem, dass sich da reingesetzt wird und zweieinhalb Stunden [...] Blödsinn erzählt wird!", schimpft die Streamerin. Anni habe "Lüge hinter Lüge hinter Lüge" erzählt, so Mowky. Auf die Reaktion eines Zuschauers, sie solle ihre Kollegin doch einfach in Ruhe lassen, antwortet sie: "Es gab eine Möglichkeit, [...] einfach nicht online zu kommen und zweieinhalb Stunden Scheiße zu labern über die Situation! [...] Und dann soll ich weiter meine Fresse halten oder was?" Annis Ex Reved äußerte sich bisher allerdings noch nicht zu dem unerwarteten Comeback. Derweil soll sie aber gemeinsam mit Mowky an einem ausführlichen Video zu den Hintergründen der Vorwürfe arbeiten.

Auch Annis Publikum reagierte im Stream verhalten auf das Wiedersehen. Viele meinten, es sei zu früh für eine Rückkehr. Immerhin erklärte sie in ihrem vorerst letzten Statement vor einigen Wochen, nicht mehr in der Lage zu sein, ihren Beruf als Content-Creatorin auszuüben. "Ich bin gebrochen und brauche Zeit. Abgesehen von den nun fehlenden Ressourcen bin ich weder mental noch körperlich in der Lage, meinen Job auszuüben und Menschen zu unterhalten", schrieb sie auf X. Die öffentliche Auseinandersetzung mit Mowky und Reved habe auch dazu geführt, dass sich Kooperationspartner abwandten und Anni Werbeaufträge verlor. Sogar die Produktionsfirma Sony forderte eine Erklärung, denn in dem neuen Animationsfilm "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer" lieh sie einer Nebenfigur ihre Stimme.

Getty Images Anni The Duck auf der Deutschland-Premiere von "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer"

Instagram / annitheduck Anni The Duck, deutsche Streamerin

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Twitch-Bekanntheit

Instagram / annitheduck Anni The Duck im Februar 2019

