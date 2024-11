Kann Anni The Duck wegen Depressionen kein Comeback feiern?

Vergangenes Jahr war die Kontroverse um Anni The Duck (27) eine der größten in der Streaming-Welt. Monatelang verschwand die Streamerin danach von der Bildfläche. Vor einigen Tagen meldete sie sich dann ganz überraschend mit einem Twitch-Stream zurück. Neben Geschichten aus ihren vergangenen Monaten kündigte Anni auch an, sowohl auf der Plattform als auch auf Instagram wieder aktiv zu werden. Es sollte offenbar das große Comeback werden. Doch dazu kam es nicht. Denn ihren nächsten Stream musste sie kurzfristig absagen. Der Grund? "Depressionen haben mich heute ziemlich umgehauen", schreibt Anni bei Instagram. War es das etwa schon wieder mit dem Wiedersehen?

Eigentlich erzählte Anni, die bürgerlich Anissa Baddour heißt, ihren Zuschauern in ihrem Stream nämlich von großen Plänen. Neben neuem Video-Content wolle sie auch wieder Gaming-Sessions einlegen und erneut in die Produktion und den Verkauf von Cosplay-Kostümen einsteigen. Die Frage, weshalb die 27-Jährige genau jetzt versucht, zurückzukommen, beantwortete sie nicht direkt, gab ihren Fans mit einer Aussage aber Anlass zur Spekulation. Als sie erzählte, wie gerne sie ihren Führerschein machen würde, erklärte sie: "Das Geld ist ein bisschen knapp." Weiter angeheizt werden die Gerüchte durch einen Umzug – denn Anni berichtete, dass sie ihre Wahlheimat Madeira im Oktober verlassen hat und zurück in Deutschland ist. Dass sie ihr Traumhaus auf der portugiesischen Insel verkauft hat, bestätigte sie aber noch nicht.

Aber was ist eigentlich passiert? Im Mai löste Annis ehemalige beste Freundin Mowky den Skandal aus, indem sie Anni beschuldigte, in der Freundschaft manipuliert worden zu sein und sie als einen toxischen Menschen beschrieb. Untermauert wurden ihre Aussagen von Annis Ex-Freundin Antonia Staab, besser bekannt als Reved. Unter anderem erklärte sie bei X: "Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das Ganze nicht nur eine doofe Beziehung war, über die man immer wieder kleine negative Gossip-Details erzählt, sondern die absolute Hölle." Anni verlor mit den Anschuldigungen Kooperationen und Jobs – schließlich zog sie die Reißleine und legte eine Netzpause ein.

Getty Images Anni The Duck auf der Deutschland-Premiere von "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer"

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Influencerin

