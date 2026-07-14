Nach "Anni The Duck Files": SWR schneidet Mowky aus Podcast

Beim SWR sorgt derzeit eine Podcast-Folge für Wirbel: In der Mai-Ausgabe von "Herz ohne Filter" sprach Social-Media-Star Mowky in Einspielern über das Thema Asexualität. Neben einem weiteren Gast, der live im Studio war, wurde die Streamerin mit vorab aufgezeichneten Aussagen zugeschaltet. Nach Enthüllungen von YouTuber Jay Riddle, der den durch Mowkys Vorwürfe ausgelösten Skandal um Streamerin Anni The Duck (28) detailliert aufarbeitete und grobe Widersprüche aufdeckte, zieht der SWR nun Konsequenzen. Der Sender hat alle Passagen mit Mowky nachträglich aus der Folge entfernt und die Entscheidung in einem frischen Statement öffentlich gemacht. Auslöser für den Schritt ist die anhaltende Kritik an der Streamerin, die nach Angaben des SWR zuletzt auch in Zuschriften an den Sender thematisiert wurde.

Die betreffende Episode wurde seit Veröffentlichung mehrfach überarbeitet. Zunächst erschien sie regulär mit allen Beiträgen, obwohl die Vorwürfe gegen Mowky zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt waren. Später ergänzte der Sender die Folge um ein erstes Statement, was die Laufzeit sogar verlängerte. Nun ist der Podcast einige Minuten kürzer, weil sämtliche Einspieler der Streamerin fehlen. Zur Begründung erklärte der SWR: "Wir haben diese Folge nachträglich verändert. In einer früheren Fassung waren auch Äußerungen der Streamerin Mowky zu hören, in denen sie über Asexualität spricht." Weiter heißt es: "Mowky steht inzwischen als Person extrem in der Kritik und viele von euch haben uns deswegen auch geschrieben. Wir wollen nicht, dass die Diskussion um sie das wichtige Thema Asexualität überlagert. Deswegen haben wir die Passagen entfernt." Warum die Episode zunächst unverändert online ging und erst in mehreren Schritten angepasst wurde, ließ der Sender offen.

Die Geschichte rund um Mowky und ihre frühere Freundin Anni The Duck beschäftigt die Netz-Community seit Monaten. Anni, die mit bürgerlichem Namen Anissa Baddour heißt, hatte in einem großen Interview bereits geschildert, wie sehr sie die massiven Vorwürfe und der anschließende Shitstorm belastet haben. Die Influencerin verlor damals unter anderem enge Kontakte aus der Szene und zahlreiche Kooperationen, während Mowky nach ihren Enthüllungen immer stärker ins Rampenlicht rückte und schließlich selbst in die Kritik geriet. Vor Kurzem sprach Anni gegenüber Bild über ihre persönlichen Erfahrungen mit der schwierigen Zeit und die Folgen für ihr Leben abseits der Social-Media-Bühne. Auch Mowky bekommt die Konsequenzen des Skandals nun durch das Entfernen ihrer Podcast-Passagen einmal mehr deutlich zu spüren.

Anzeige Anzeige

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Twitch-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / annitheduck Anni The Duck im Februar 2019

Die Folge wurde mehrfach überarbeitet. Wie wirkt das Krisenmanagement des SWR auf euch? Soweit okay – sie reagieren und versuchen transparent zu sein. Planlos – das Hin und Her verwirrt mehr, als dass es klärt. Ergebnis anzeigen