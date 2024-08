Nächste Runde: Eskaliert Anni the Ducks Streit mit Ex-BFF?

Sie können es nicht lassen. Nachdem Anni The Duck (26) vor einigen Wochen von ihrer ehemaligen besten Freundin Mowky beschuldigt wurde, sie unterdrückt zu haben, zog die Streamerin sich aus dem Netz zurück. Nun ist sie wieder da und der Streit nimmt weiter Fahrt auf. Mowky behauptet, Anni führe eine "Schmierenkampagne" gegen sie, indem sie Unwahrheiten verbreitet. Bei YouTube postet Anni nun ein ausführliches Statement: "Jetzt wird gelogen! Ich habe Beweise dafür, dass es einfach nur noch Lügen sind." Die Vorwürfe, sie hetzte bewusst gegen ihre einstige Freundin, entsprechen nicht der Wahrheit. Mowky sei diejenige gewesen, die ihre gemeinsamen Freunde gegen Anni aufgebracht habe und sie dazu veranlasste, sich von ihr zu distanzieren.

Besagte Schmierenkampagne erklärte Mowky ihrerseits in einem Video. Darin behauptete sie, Anni habe bewusst Gerüchte über ihren psychischen Zustand verbreitet: Angeblich nehme sie seit 16 Jahren starke Medikamente, habe diese aber eigenhändig abgesetzt und sei deshalb unberechenbar. Auch von aggressivem Verhalten ist die Rede. Alles Unwahrheiten, so Mowky. Mit Chatverläufen will Anni nun beweisen, dass diese Anschuldigungen wahr sind. "Mowky hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat", betont die 26-Jährige. Dazu zeigt sie mehrere Chats und Audiodateien, die Gespräche mit Mowky selbst über diesen Vorfall zeigen. Die Echtheit dieser Chats ist allerdings nicht bestätigt.

Nach wie vor bewerfen Anni und Mowky sich gegenseitig mit Vorwürfen. Wie viel davon der Wahrheit entspricht, wissen wohl nur die beiden. Nachdem die Auseinandersetzung im Mai begonnen hatte, zog Anni kurzzeitig die Reißleine – sie wolle alles abseits der Öffentlichkeit verarbeiten. Nach nur einem Monat kehrte sie zurück. Für ihre Community überraschend ging sie bei Twitch live und erklärte: "Ich schätze, ich hatte einfach irgendwie keine Lust mehr, nichts zu machen. [...] Ich werde ein bisschen wahnsinnig." Die Pause habe die Influencerin genutzt, um sich über einiges klarzuwerden: Den Vorwurf, sie sei eine Narzisstin, wies sie zurück. Stattdessen offenbarte sie, dass bei ihr eine Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung festgestellt wurde. Gleichzeitig stehe der Verdacht auf Autismus im Raum, das sei aber noch nicht bestätigt.

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Twitch-Bekanntheit

Getty Images Anni The Duck auf der Deutschland-Premiere von "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer"

