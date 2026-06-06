Halbzeit: Wie Jay Riddle den Anni-The-Duck-Fall aufrollt

Es ist aktuell das Thema in der deutschen Creator-Szene. In den vergangenen Wochen arbeitete der YouTuber Jay Riddle den Skandal um Streamerin Anni The Duck (28) kleinteilig und detailliert auf. Anni wurde damals in erster Linie von ihrer ehemaligen besten Freundin Mowky mit mehreren schweren Vorwürfen belastet, die ihre Karriere und ihren Ruf nachhaltig beeinflussten. Jay hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, den Fall gänzlich auf den Kopf zu stellen – und das beschäftigt ganz YouTube-Deutschland. In aktuell vier Teilen, teilweise über drei Stunden lang, arbeitet er sich auf seinem Kanal "Das Reine Böse" durch stapelweise Chatverläufe und Aussagen von Zeugen und dem Umfeld von Anni und Mowky. Aktuell hat er laut eigener Aussage gerade mal die Hälfte erreicht. Sein Fazit ist aber schon klar: "Sehr viele Vorwürfe, die damals gegen Anni entstanden sind, sind in meinen Augen eine absolute Frechheit."

Mit seinen "Anni-The-Duck-Files" löste Jay eine Welle an Reaktionen aus. Es gibt kaum einen Streamer oder YouTuber, der noch nicht darauf reagiert hat. Seine Videos werden millionenfach geklickt, in seinen Livestreams erreichte Jay zeitweise an die 60.000 Zuschauer. Bis ins Detail dröselt er beispielsweise den "Stuhlwurf-Gate" auf – einen der wohl wichtigsten Aspekte der Kontroverse. Hintergrund dessen ist ein Vorfall aus dem September 2023, bei dem Mowky laut Annis Aussage an einem Abend die Kontrolle verloren und in einem Ausraster einen Stuhl geworfen hat. Mowky wehrte sich dagegen und erklärte in einem früheren Statement, die Situation werde übertrieben dargestellt und entspreche so nicht der Wahrheit. Daran anknüpfend geht es auch um Mowkys angebliche Absetzung von Antidepressiva, die zu ihrem Verhalten an dem Abend beigetragen haben soll. Sie selbst veröffentlichte zuvor eine Sprachnachricht, in der sie beweisen wollte, die Medikamente nie selbst abgesetzt zu haben. Die Echtheit der Nachricht wurde schon damals angezweifelt, nun belegt Jay anhand von zahlreichen Chatverläufen, dass Mowky tatsächlich angab, die Tabletten eigenständig abgesetzt zu haben. In einer Nachricht schreibt sie: "Es war nur so ein fruchtbarer Ausbruch, weil ich das erste Mal seit Langem keine Antidepressiva mehr genommen habe."

Der Vorfall um den Stuhlwurf und die damit zusammenhängende Medikamentenabsetzung sind laut Jay zentral für den gesamten Fall – es sei ein Wendepunkt des Ganzen. Darüber hinaus bespricht Jay Aspekte über Mowkys Persönlichkeit, ihren Umgang mit Wut und Zurückweisung, was ihr laut eigener Aussage schwerfalle. In den Chats betont die Streamerin, immer wieder "insane Wutanfälle" zu haben. Es ist die Rede von Löchern in Wänden und zerstörtem Mobiliar. Das widerspreche Mowkys eigener Darstellung, in der Annis Beschreibung ihrer Wutausbrüche völlig überzogen sei. So geht Jay Stück für Stück die einzelnen Aspekte der Vorwürfe, die vor zwei Jahren aufkamen, durch und nimmt sie gründlich unter die Lupe. Wie es jetzt weitergeht, deutet er im neuesten, vierten Teil nur an: Zwar ist Mowky zentral für den Fall, aber es sind auch zahlreiche andere Streamer und Creator beteiligt. In den kommenden Videos scheint es in erster Linie um Annis Ex-Freundin Reved (25) und den YouTuber Staiy zu gehen.

Jay beantwortet in seinen Videos aber auch die Frage, was er mit seiner Aufarbeitung bezwecken möchte. Auf den ersten Blick scheint er klar Position zu beziehen. So einfach ist das aber nicht: Gleich zu Beginn seiner Videoreihe stellt er klar, dass er keineswegs aussagen wolle, Anni habe eine weiße Weste. Es gehe ihm darum, die Kontroverse von 2024 grundlegend zu hinterfragen. Jay gehörte damals selbst zu ihren Kritikern. Nun wolle er das korrigieren, denn ihm sei aufgefallen, dass die Darstellung mittlerweile sehr einseitig ist. "Ich sage definitiv nicht, dass Anni The Duck frei von Schuld ist, aber dieses Narrativ stellt sich mit meinem heutigen Wissensstand als absolut falsch und verheerend heraus", betont er. Anni sprach live auf Twitch bisher nur oberflächlich über das Thema – sie überließ Jay und seiner ausführlichen Recherche die Bühne. Mowky äußerte sich bisher gar nicht.

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Instagram / jayriddle77 Jay Riddle, Oktober 2023

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Instagram / annitheduck Anni The Duck im Dezember 2025

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Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Influencerin

Instagram / jayriddle77 Jay Riddle, deutscher YouTuber

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Was haltet ihr davon, dass Jay die Diskussion um Anni neu anstößt? Sehr gut, offenbar muss hier einiges richtiggestellt werden. Na ja, ich finde, man sollte das einfach auf sich beruhen lassen. Ergebnis anzeigen