"Absolute Hölle": Anni The Ducks Ex bricht ihr Schweigen

Die Auseinandersetzung von Anni The Duck (26) und ihrer einstigen besten Freundin Mowky beschäftigt derzeit die Welt der Streamer. Ursprünglich ging es dabei auch um Annis Ex-Freundin Antonia Staab alias Reved. Nachdem Antonia sich einmalig in einem Stream zu Wort gemeldet hatte, schwieg sie beharrlich, was im Netz auch auf Unmut stieß. Bis jetzt – denn nun meldet sie sich auf X zu Wort. Sie habe bis heute nicht alles aufarbeiten können und aktuell fehle es ihr an Kraft, weiter öffentlich darüber zu sprechen. "Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das Ganze nicht nur eine doofe Beziehung war, über die man immer wieder kleine negative Gossip-Details erzählt, sondern die absolute Hölle. Dementsprechend ist der Vorwurf, 'ich wäre zu schwach, weiter darüber zu reden' zwar extrem unsensibel, aber nicht völlig falsch", erklärt sie.

Antonia sehe darüber hinaus keine Notwendigkeit, weiter öffentlich über Anni und ihre Beziehung zu sprechen. Sie habe alles, was sie teilen konnte und wollte, auch öffentlich geteilt – mehr wolle sie nicht preisgeben. Die Beziehung zu der Influencerin habe sie an ihre Grenzen gebracht, sodass sie es sich nun zum Ziel gemacht habe, sich "Stück für Stück wieder aufzubauen". "Ja, ich habe keine Kraft, darüber zu reden. Vor allem öffentlich. Die Beziehung zu Anni The Duck hat mich mental und körperlich an einen absoluten Tiefpunkt gebracht", schreibt Antonia weiter. Ihr voriges Statement, das bereits einige Monate zurückliegt, habe sie letztlich auch aus Solidarität zu Mowky abgegeben.

Im Mai wurde Anni von ihrer früheren besten Freundin Mowky der Manipulation und des toxischen Verhaltens beschuldigt. Antonia war bis zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile nicht mehr auf der Streaming-Plattform Twitch aktiv, meldete sich aber im Zuge dieser Vorwürfe zurück. Die Zeit mit der 26-Jährigen sei "die schlimmste Zeit ihres Lebens" gewesen. Sie habe unter anderem Bodyshaming von ihrer Ex erfahren und sich in einem "dauerhaften Angstzustand" befunden. Anni versuchte diese Anschuldigungen in einem Gegenstatement zu erklären, was Antonia allerdings unbeantwortet ließ. Zusammen waren die beiden vom August 2021 bis zum Spätsommer 2022.

Instagram / annitheduck Anni The Duck im Februar 2019

Instagram / annitheduck Anni The Duck, deutsche Streamerin

