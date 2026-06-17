Nach Absturz: Oliver Trees Freundin meldet sich erstmals

Nach dem tragischen Tod von Oliver Tree (†32) hat sich nun seine Freundin Fiona Chernavskaya erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Der Sänger war am 14. Juni bei einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro, Brasilien, ums Leben gekommen, als zwei Helikopter in der Luft kollidierten und in Flammen aufgingen. Wenige Tage nach dem Unglück wendet sich Fiona nun auf Social Media an die Öffentlichkeit, wie TMZ berichtet. Dabei bittet sie ausdrücklich darum, Spekulationen über "andere Frauen, die Oliver womöglich gesehen haben könnte" zu unterlassen.

In ihrem Statement betont Fiona, dass die beiden eine monogame und "sehr intime" Beziehung geführt hätten. Zudem bedankt sie sich bei allen, die ihr in dieser schweren Zeit unterstützende Nachrichten schicken, und fordert ihre Follower dazu auf, auch den anderen Betroffenen des Unglücks Liebe und Mitgefühl entgegenzubringen. In einem weiteren Instagram-Post widmet sie Oliver außerdem rührende Abschiedsworte: "Wir haben zusammen 43 Länder und alle 7 Kontinente bereist. Die Magie, Inspiration und Freude, die du in mein Leben und das anderer gebracht hast, wird niemals vergessen oder ersetzt werden. Du hast mir in unseren Streits immer gesagt, wenn es in diesem Leben nicht klappt, wirst du mich im nächsten finden. Ich liebe dich, Buggy."

Oliver Tree starb nur wenige Wochen vor seinem 33. Geburtstag. Bei dem Absturz kamen insgesamt sechs Menschen ums Leben, darunter auch der argentinische Produzent Lucas Vignale, der YouTuber Gaspi, Lucas Brito Chaves sowie die beiden Piloten Alexandre Souza und Charles Marsillac. Mit seinem unverwechselbaren Stil hatte sich Oliver in den vergangenen Jahren international einen Namen gemacht und eine große Fangemeinde aufgebaut. Neben Fiona meldete sich zuletzt auch Olivers Ex-Partnerin Melanie Martinez (31) zu Wort und zeigte sich betroffen über das tragische Ereignis. Die genaue Ursache des Unglücks wird unterdessen weiterhin untersucht.

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City