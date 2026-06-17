Prinzessin Charlotte strahlt ruhiges Selbstvertrauen aus

Beim diesjährigen Trooping the Colour in London hat Prinzessin Charlotte (11) für Aufsehen gesorgt – nicht durch Späße oder Ausrutscher, sondern durch eine bemerkenswerte Reife. Während König Charles (77) seinen vorverlegten Geburtstag mit einer großen Militärparade auf der Horse Guards Parade feierte und die gesamte königliche Familie anschließend auf dem Balkon des Buckingham Palace erschien, war es die elfjährige Charlotte, die laut der Körpersprache-Expertin Judi James die Schau stahl. Die Fachfrau erklärte gegenüber Daily Mail: "Charlotte war der herausragende Star des Balkonautritts. Sie strahlte ruhiges Selbstvertrauen aus und war die einzige Royal, die stramm stand und in einem Moment der stillen Verbindung auf die Menge hinunterblickte, während hinter ihr ein kleines Chaos ausbrach."

Mit ihrer bemerkenswert ruhigen und gefassten Haltung erinnerte die kleine Charlotte laut Judi an niemand Geringeres als die verstorbene Monarchin Queen Elizabeth II. (†96). "Sie blickte auf die Menge herab, als würde sie wirklich ihre eigenen Untertanen anerkennen, mit einem geschlossenen Lächeln der Zuneigung – ein Gesichtsausdruck, den sie offenbar von der verstorbenen Queen und der Queen Mother geerbt hat", analysierte die renommierte Fachfrau das königliche Schauspiel treffend. Diese majestätische Aura der Elfjährigen wirkte inmitten der royalen Unruhe fast schon unheimlich erwachsen und bewies eindrucksvoll, dass in der Musterschülerin bereits der Charakter einer großen Herrscherin schlummern könnte, während das restliche Windsor-Umfeld auf dem Palastbalkon eher mit spürbarer Nervosität zu kämpfen hatte.

Laut Judi übernahm Charlotte auf dem Balkon sogar die Regie: Sie soll Bruder Louis (8) mit beiden Händen wortlos auf seinen Platz gewiesen haben – eine Geste, die die Expertin mit einem TV-Studio-Mitarbeiter verglich, der Gäste zu ihren Plätzen führt. Charlotte ist das mittlere Kind von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Ihre älteren Geschwister George (12) und Louis flankierten sie auf dem Balkon, wobei George mit seiner Körpergröße auffiel – er steht inzwischen fast so groß wie seine Mutter Kate. Für Schmunzler sorgte derweil der Kleinste: Der achtjährige Louis wurde dabei gefilmt, wie er sich bückte, um durch ein halb geöffnetes Fenster die Parade zu beobachten, und sich seitlich lehnte, um einen besseren Blick auf den Vorbeiflug der sogenannten Red Arrows zu erhaschen.

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales winkt beim Trooping the Colour in London, auf dem Weg zurück zum Buckingham-Palast, 13. Juni 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis auf dem Weg zum Buckingham-Palast bei Trooping the Colour in London

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026