Privat wie nie: Prinzessin Kate teilt Familienfotos mit Kids

Prinzessin Kate (44) hat die National Three Peaks Challenge gemeistert – und danach rührende Familienfotos auf Instagram geteilt, die ihre Fans begeistern. Die Prinzessin von Wales absolvierte den harten 24-Stunden-Ausdauerwettbewerb zugunsten der Royal Marsden Cancer Charity, bei dem sie die höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales bezwang: Ben Nevis, Scafell Pike und schließlich den Yr Wyddfa, auch bekannt als Snowdon. Die auf Social Media geteilten Bilder zeigen Kate nach dem Zieleinlauf in Sportkleidung und mit Rucksack, umgeben von ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Besonders ins Auge fiel dabei, wie groß der zwölfjährige George bereits ist – er überragt seine Mutter fast schon. "So wunderschön. Danke, dass ihr solch persönliche Familienmomente mit uns teilt", schrieb eine Followerin in den Kommentaren.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie George seine Mutter herzlich umarmt, während die achtjährige Charlotte und der siebenjährige Louis freudig auf sie einwirken. Auch Prinz William (44) war vor Ort, um seine Frau zu unterstützen, und stand gemeinsam mit der Familie auf dem walisischen Berghang. Neben dem Prinz von Wales begleiteten Kates Eltern Carole und Michael Middleton (77) sowie ihr Bruder James Middleton (39) sie bei der Challenge. Dieser würdigte seine Schwester anschließend auf Instagram mit bewegenden Worten: "Ich bin so unglaublich stolz auf meine geliebte Schwester. Vor zwei Jahren habe ich dir gesagt, dass wir diesen Berg gemeinsam erklimmen würden." Zu den Bildern schrieb Kate selbst: "Genau eine Woche ist es her, dass ich die National Three Peaks Challenge abgeschlossen habe. Ein riesiges Dankeschön an alle, die die Royal Marsden Cancer Charity unterstützt haben."

Für Kate war die Teilnahme an der Challenge mehr als nur eine sportliche Leistung. Die Prinzessin, die im Januar 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, erklärte bei der Ankündigung des Vorhabens, dass die Challenge eine Möglichkeit für sie sei, "das Leben jenseits der Diagnose zu erkunden und der Royal Marsden etwas zurückzugeben" – dem Krankenhaus, das sie während ihrer Krebsbehandlung betreut hatte. "Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert, wie man denkt und fühlt", schrieb sie damals. Ihr Bruder James erinnerte in seinem Beitrag daran, wie die Geschwister bereits während Kates stationärer Behandlung über das gemeinsame Bergsteigen gesprochen hatten: "Wir redeten über das Klettern auf Berge, während du im Krankenhaus warst, und über die unglaubliche heilende Kraft der Natur für Körper und Geist."

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

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Getty Images Prinz George im Mai 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate