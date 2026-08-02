Diese Zukunft plant Prinz William für Charlotte und Louis

Wie soll das Leben von Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) einmal aussehen? Diese Frage beschäftigt offenbar nicht nur Royalisten auf der ganzen Welt, sondern allem Anschein nach auch Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) selbst. Der Königshausexperte und Autor Simon Vigar äußerte sich jetzt im Podcast "A Right Royal Podcast" zu den Plänen des Prinzenpaares für ihre beiden jüngeren Kinder. Seiner Einschätzung nach müssen William und Kate sorgfältig darüber nachdenken, welche Rolle Charlotte und Louis im britischen Königshaus übernehmen sollen – vor allem im Hinblick auf ihre Aufgabe, ihren älteren Bruder George zu unterstützen, wenn er eines Tages König wird.

Simon ist überzeugt, dass es eine bessere Lösung geben muss als jene, die das Verhältnis zwischen William und seinem Bruder Harry (41) geprägt hat. Er sagte im Podcast: "Es muss einen Weg geben, auf dem Charlotte und Louis ihren Bruder in den kommenden Jahrzehnten unterstützen können und trotzdem ihr eigenes Leben führen." Dabei deutet der Autor auch an, dass William und Kate das Thema sehr wohl im Blick haben: "Ich vermute – ohne es mit Sicherheit zu wissen –, dass Kate und William darüber sprechen. William lässt jedenfalls immer wieder Andeutungen fallen, dass er Veränderungen anstrebt." Genau diese Veränderungen sollen wohl verhindern, dass sich die Situation rund um das sogenannte Ersatzkind wiederholt.

Das Thema trifft bei Prinz Harry offenbar einen empfindlichen Nerv. Der Herzog von Sussex erklärte in einem Interview mit Bryony Gordon, das auf Substack veröffentlicht wurde, dass er sein 2023 erschienenes Buch "Spare" auch deshalb geschrieben habe, um Charlottes und Louis' Zukunft in den Blick zu rücken. "Ich weiß, dass mindestens eines dieser drei Kinder so enden wird wie ich – als der Ersatz. Und das schmerzt mich, das bereitet mir Sorgen", sagte Harry in dem Gespräch. Harry selbst wuchs bekanntlich in der Rolle des Ersatzes auf, nachdem König Charles III. (77) am Tag seiner Geburt gesagt haben soll: "Wunderbar! Jetzt hast du mir einen Erben und einen Ersatz geschenkt – meine Arbeit ist getan."

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seiner Tochter Prinzessin Charlotte

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis auf dem Weg zum Buckingham-Palast bei Trooping the Colour in London