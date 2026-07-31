Prinzessin Charlotte hat ihre Brüder fest im Griff

Auch wenn Prinzessin Charlotte (11) mit ihren elf Jahren die Mittlere unter den drei Kindern von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) ist – den Ton bei den Geschwistern gibt offenbar sie an. Das zeigt zumindest eine Analyse der britischen Körperspracheexpertin Judi James, die die junge Prinzessin genau unter die Lupe genommen hat. In der TV-Doku "Prince George at 13: The Next Generation" beobachtete James, wie Charlotte ihre Brüder Prinz George (13) und Prinz Louis (8) im Blick behält und mit kleinen Gesten lenkt. Das Ergebnis laut der Expertin: Beide gehorchen ihr auf der Stelle.

Judi James beschreibt Charlottes Führungsrolle als bemerkenswert. "Was ich wirklich faszinierend fand, ist nicht so sehr, dass sie das tut, sondern für mich ist es die Art und Weise, wie sie sie leicht anstupst und antippt, woraufhin beide sofort gehorchen", erklärte die Expertin. Normalerweise sei eine solche Reaktion unter Geschwistern nicht selbstverständlich: "Kinder in diesem Alter antworten normalerweise, wenn ein jüngeres Geschwisterkind sagt: 'Nimm die Arme runter', mit: 'Für wen hältst du dich eigentlich?' Aber sie nehmen es absolut an, und ich denke, das wird für die Dynamik sehr wichtig sein, weil sie das als eine Form der Unterstützung sehen werden." Das war nicht das erste Mal, dass Charlotte ihre natürliche Autorität unter Beweis stellte. Bei der Beerdigung von Königin Elizabeth II. soll sie ihrem älteren Bruder George laut dem Mirror zugeflüstert haben: "Du musst dich verbeugen" – als der Sarg der Königin an ihnen vorbeizog. George folgte der Aufforderung seiner Schwester und neigte respektvoll den Kopf.

Charlotte trägt übrigens den Namen der verstorbenen Prinzessin Diana (†36) – als drittes von drei Namensteilen. Ihr vollständiger Name Charlotte Elizabeth Diana erinnert sowohl an Williams Mutter Diana als auch an die verstorbene Königin Elizabeth II. Die Prinzessin belegt derzeit den dritten Platz in der britischen Thronfolge, nach ihrem Vater William und ihrem Bruder George. Letzterer steht derweil vor einem großen Schritt: Der 13-Jährige wird ab Herbst das renommierte Elite-Internat Eton in Windsor besuchen, das auch sein Vater William und Onkel Harry einst besuchten. Bislang gingen alle drei Geschwister gemeinsam auf die Lambrook School westlich von London.

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Instagram / princeandprincessofwales Die Royals posten ein neues Foto zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, Mai 206.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026