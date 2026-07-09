Royal-Stalker: Prinzessin Charlotte bekommt mehr Security

Prinzessin Charlotte (11), die elfjährige Tochter von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44), soll künftig noch stärker bewacht werden. Laut Berichten von Radar Online werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um die junge Prinzessin nun gezielt verschärft – und das aus einem konkreten Anlass. Ein Mann wurde wegen des Verdachts auf Nachstellung von Andrew Mountbatten-Windsor (66) angeklagt. Im Mai soll es auf dem royalen Anwesen in Sandringham zwischen den Männern zu einem Vorfall gekommen sein.

Der Mann, der bei seiner Verhaftung einen Stein und eine Axt bei sich trug, soll Andrew zunächst konfrontiert und ihm danach gefolgt sein. Auch zu anderen Royals, wie Charlotte, hatte er im Vorfeld tiefere Recherchen angestellt, ebenso wie zu Themen wie Waffen, Sprengstoffen und Mordmethoden. "Die Tatsache, dass Kinder in diesem Fall erwähnt wurden, hat zu einer massiven Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen für die königlichen Kinder geführt, einschließlich der besonders schutzbedürftigen wie Charlotte", berichtet ein Insider laut Radar Online. Der angeklagte Mann ist zwar auf freiem Fuß, unterliegt aber strengen Regeln – so darf er sich beispielsweise diversen Wohnsitzen der Royals nicht auf weniger als 500 Meter nähern.

Bodyguards gehören für Charlotte und ihre Geschwister Prinz George (12) und Prinz Louis (8) ohnehin schon seit ihrer frühesten Kindheit zum Alltag. Doch offenbar reichen die bisherigen Maßnahmen nicht mehr aus, um den Schutz der Royal-Sprösslinge zu gewährleisten. Die verstärkte Sicherheit betrifft nicht nur Charlottes Alltag außerhalb der Schule, sondern auch ihr Schulleben selbst. Dort soll das Sicherheitsteam künftig noch sichtbarer präsent sein. Auch die Nanny der Kinder, Maria Teresa Turrion Borrallo, ist in die Schutzmaßnahmen eingebunden. Sie hat im Rahmen ihrer Ausbildung bereits ein spezielles Sicherheitstraining absolviert und ist damit bestens auf ihre Rolle als enge Vertraute der Familie vorbereitet.

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales winkt beim Trooping the Colour in London, auf dem Weg zurück zum Buckingham-Palast, 13. Juni 2026

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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