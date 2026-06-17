Schlussstrich: Umzugswagen vor Jelly Rolls Haus in Nashville

Nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Jelly Roll (41) die Scheidung von Bunnie Xo eingereicht hat, verdichten sich die Zeichen einer endgültigen Trennung. Vor dem gemeinsamen Anwesen des Rappers und der Podcasterin in Nashville wurde ein Umzugswagen gesichtet. Wie TMZ berichtet, wurden auf Fotos Arbeiter dabei gezeigt, wie sie Gegenstände aus der Villa tragen. Nachbarn sagten dem Portal, es sei das erste Mal, dass sie einen solchen Wagen auf dem Grundstück sähen. Unklar ist bislang, wessen Besitz dabei abtransportiert wurde.

Bereits seit Wochen hatten Fans der beiden aufmerksam verfolgt, dass Jelly Roll in mehreren Videos keinen Ehering mehr trug – so auch beim CMA Fest in Nashville am 4. Juni. Bunnie Xo meldete sich derweil mit einigen vielsagenden Social-Media-Posts zu Wort: Auf TikTok postete sie einen Clip zum Thema weibliche Intuition. Auf Instagram war sie in einem Video an einer Mülltonne vorbeizulaufen und schrieb dazu: "Ich hasse es, wenn meine Exen einen guten Schnappschuss ruinieren." Kurz bevor die Scheidungsnews publik wurden, postete sie zudem ein Bild mit den Worten, sie hole sich "ihren Glanz zurück."

Jelly Roll und Bunnie Xo hatten im August 2016 in Las Vegas geheiratet und 2023 ihre Eheversprechen erneuert. Kurz getrennt waren die beiden bereits 2018 – damals fanden sie aber wieder zueinander. Dass die Ehe nicht ohne Belastungen war, machte der Musiker im Jahr 2025 öffentlich, als er einräumte, Bunnie vor seiner Zeit der Nüchternheit betrogen zu haben. Bunnie Xo verarbeitete dieses Erlebnis in ihrer im Februar erschienenen Autobiografie "Stripped Down", in der sie zugab, dass das Geständnis ihres Mannes sie an den Rand des Suizids getrieben habe. Als offiziellen Scheidungsgrund nannte Jelly Roll in den Gerichtsdokumenten nun unüberbrückbare Differenzen. Beide wollen Vermögen und Schulden vertraglich aufteilen.

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Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart

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Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Jelly Roll bei den Academy of Country Music Awards 2025