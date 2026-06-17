So reagiert Jelly Rolls Tochter (18) auf Scheidungs-News

Nach der Scheidungsnews rund um Jelly Roll (41) und Bunnie Xo hat sich jetzt die 18-jährige Tochter des Rappers zu Wort gemeldet. Bailee Ann DeFord wandte sich vor Kurzem auf TikTok an die Öffentlichkeit – und hatte dabei eine klare Botschaft für alle, die sich in die Familienangelegenheiten einmischen wollen. "Ich bin angeekelt davon, wie sehr alle in eine ganz offensichtlich private Familienangelegenheit investiert sind", schrieb sie in ihrer Story und betonte: "Das ist echt verrückt." Die Tochter des Rappers ließ keinen Zweifel daran, was sie von der öffentlichen Anteilnahme hält: "Geht irgendwo hin. Kümmert euch um euer eigenes Haus – nicht um meins."

Trotz ihrer deutlichen Worte deutete Bailee gleichzeitig an, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt doch noch öffentlich äußern könnte. "Ich spreche nicht darüber – noch nicht", schrieb die 18-Jährige. Damit bleibt abzuwarten, ob und was sie künftig über die Trennung ihrer Eltern preisgeben wird. Jelly Roll hatte Mitte Mai die Scheidung von Bunnie Xo in Tennessee eingereicht und als Trennungsdatum den 9. Mai angegeben. Als Grund für die Scheidung nannte er "unüberbrückbare Differenzen".

Obwohl Bailee nicht Bunnies leibliche Tochter ist, verbindet die beiden eine enge Beziehung. Jelly Roll und Bunnie hatten 2017 das Sorgerecht für Bailee übernommen. Bunnie Xo, bürgerlich Alisa DeFord, hatte sich kurz nach Bekanntwerden der Trennungsnews mit kryptischen Beiträgen in den sozialen Medien zu Wort gemeldet: Auf Instagram postete sie ein Oben-ohne-Foto von sich und schrieb dazu: "Sie bekommt ihren Glanz zurück." Außerdem lippensynchronisierte sie auf TikTok zu Nickelbacks Song "How You Remind Me". Jelly Roll selbst hat sich bislang öffentlich nicht zu der Trennung geäußert.

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Instagram / jellyroll615 Jelly Roll feiert seine Tochtter

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles