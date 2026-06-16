Bunnie Xo teilt kryptische Story nach Jelly-Roll-Trennung

Während Jelly Roll (41) bereits im Mai die Scheidung eingereicht hatte, wurde die Nachricht vom Ende seiner fast zehnjährigen Ehe mit Bunnie Xo erst kürzlich öffentlich. Wenige Stunden zuvor hatte seine bald-Ex-Frau bereits eine Reihe auffälliger Beiträge in den sozialen Medien geteilt, die die Fans rätseln ließen. Auf Instagram veröffentlichte die Podcasterin ein Boudoir-Foto aus einem Fotoshooting, auf dem sie oben ohne posiert und einen rosafarbenen Spitzenbüstenhalter vor ihrer Brust hält. Dazu schrieb sie: "Sie bekommt ihren Glanz zurück" – unterlegt mit Metrics Song "Help I'm Alive".

Dass Jelly, bürgerlich Jason DeFord, die Scheidung bereits am 18. Mai beim Gericht im Williamson County in Tennessee eingereicht hatte, hatte zunächst kaum jemand mitbekommen. TMZ berichtete erst am 15. Juni darüber. Kurz nach dem Boudoir-Post teilte Bunnie außerdem noch einen Screenshot einer Textnachricht mit den Worten "Komm her, lass mich dir zeigen, wie Liebe sich anfühlt". Zudem teilte sie ein Snoop Dogg (54)-Reel, in dem es hieß: "'Du blamierst dich, hör auf damit.' Ich, kurz davor, es noch eine Schippe draufzulegen." Vertreter beider Stars reagierten bislang nicht auf Anfragen zu dem Thema.

Dass die Beziehung der beiden nicht immer einfach war, ist kein Geheimnis. Das Paar hatte sich 2015 bei einem Konzert in Las Vegas kennengelernt und 2016 geheiratet – damals noch im Stillen, ohne Familie und Freunde zu informieren. 2018 trennten sie sich kurzzeitig, nachdem Jelly zugegeben hatte, fremdgegangen zu sein. In einem Podcast-Interview gestand er 2025: "Ich habe viel getan, um diese Beziehung zu reparieren. Die Arbeit daran war etwas Besonderes. Und wir sind stärker, als wir es je hätten sein können." Erst im Februar 2026, bei der Grammy-Verleihung, hatten die beiden noch öffentlich Zuneigung gezeigt – und Jelly widmete Bunnie nach seinem Sieg eine emotionale Dankesrede.

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

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Instagram / xomgitsbunnie Boudoir-Foto von Bunnie Xo

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles