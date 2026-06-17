Teilerfolg vor Gericht: Joseph Duggar sieht seine Kinder

Joseph Duggar (31) steht erneut im Fokus der Justiz – und diesmal geht es um den Kontakt zu seinen eigenen Kindern. Bei einer virtuellen Anhörung in Bay County, Florida, hat Richter Brantley S. Clark entschieden, dass der ehemalige "19 Kids and Counting"-Star seine vier gemeinsamen Kinder mit Ehefrau Kendra Duggar wiedersehen darf – allerdings nur unter Aufsicht, wie unter anderem Us Weekly berichtet. Joseph hatte gehofft, ungehindert Zeit mit seinem Nachwuchs verbringen zu können, nachdem er in seinem laufenden Verfahren wegen Kindesmissbrauchs auf Kaution freigekommen war. Der Richter lehnte diesen Wunsch jedoch ab und erlaubte ausschließlich beaufsichtigte Treffen.

Damit hat der Realitystar nach mehreren Wochen Funkstille zumindest eine begrenzte Möglichkeit, seine Kinder wiederzusehen. Seit seiner Festnahme im März wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs eines damals 9-jährigen Mädchens hatte Joseph keinen Kontakt zu seinem Nachwuchs. Sein Anwalt Albert Sauline argumentierte laut Us Weekly vor Gericht, die bisherige Formulierung des Kontaktverbots zu Minderjährigen habe praktisch auch jede Begegnung mit seinen eigenen Kindern untersagt – und das, obwohl diese nicht zu den mutmaßlich Betroffenen zählen. Parallel zu seinem Antrag auf Kinderbesuche wollte Joseph zudem erreichen, dass eine Anordnung aufgehoben wird, die ihm verbietet, sich dem früheren Wohnhaus des mutmaßlichen Opfers auf weniger als 150 Meter zu nähern. Der Richter sah dafür jedoch keinen Anlass und verwies darauf, dass Aufgaben vor Ort von einem Mitarbeiter übernommen werden könnten. Als nächster Termin im Strafverfahren wurde ein weiterer Gerichtstag Mitte Juli angesetzt.

Joseph, der durch die Großfamilien-Doku "19 Kids and Counting" bekannt geworden war, lebt mit Ehefrau Kendra und den gemeinsamen Kindern abseits der Kameras deutlich zurückgezogener als zu Hochzeiten der TLC-Show. Der Realitystar ist in Florida unter anderem als Vermieter tätig und besitzt mehrere Immobilien, die sich teilweise in der Nähe des früheren Wohnortes der mutmaßlich Betroffenen befinden. Genau diese Nähe zu einem der zentralen Schauplätze der Vorwürfe spielt in den gerichtlichen Auflagen eine große Rolle: Joseph darf bestimmte Bereiche nicht betreten, solange das Verfahren läuft. Während die strafrechtlichen Ermittlungen weiterlaufen und die nächsten Verhandlungen bereits terminiert sind, bleibt sein Familienleben damit streng reglementiert und an die strengen Vorgaben des Gerichts gebunden.

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littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar mit ihren Kindern, Juli 2021

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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