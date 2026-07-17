Machte ihr Großvater Josh und Joseph Duggar zu Straftätern?

Amy Duggar rechnet jetzt in aller Offenheit mit ihrer eigenen Familie ab: In der aktuellen Folge des Podcasts "The Sarah Fraser Show" spricht der Realitystar über die Verhaftungen ihrer Cousins Josh (38) und Joseph Duggar (31) und findet dabei drastische Worte. Für Amy fühlt sich der Skandal rund um die einstigen TV-Lieblinge an wie "ein Albtraum, der buchstäblich nie endet". Im Gespräch erzählt sie, wie sehr sie die Doppelleben der beiden schockieren und dass sie deren Verhalten nicht begreifen kann. Zugleich kommt eine weitere, düstere Figur der Duggar-Familie zur Sprache: ihr verstorbener Großvater Jimmy Lee, den Amy ohne Umschweife als Monster bezeichnet – und bei dem sie sich fragt, ob er Josh und Joseph zu Tätern gemacht haben könnte.

Im Podcast schildert Amy, dass sie und ihre Mutter Deanna kürzlich intensiv darüber gesprochen haben, ob Jimmy die Cousins als Kinder direkt beeinflusst oder ihnen sogar etwas angetan haben könnte. Sie erzählt, dass ihre männlichen Cousins ihren Großvater früher häufig an dessen Autohäusern besucht hätten. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie die Sicherheit der Jungs rückblickend stark anzweifelt: "Ich glaube nicht, dass sie geschützt waren." Besonders verstört sie, dass Josh und Joseph auf ihren Polizeifotos lächeln – für Amy ein weiteres Zeichen, dass hinter ihrem Verhalten tief sitzende Traumata stecken könnten, die nie aufgearbeitet wurden. "Verletzte Menschen verletzen Menschen", fasst sie ihre Gedanken zusammen.

Während die restliche Duggar-Familie zu den Vorwürfen rund um den verstorbenen Großvater bislang schweigt, versucht Amy, für sich einen Umgang mit der Vergangenheit zu finden. Die Realitybekanntheit hat sich schon länger klar von dem strengen, abgeschotteten Umfeld der Großfamilie distanziert, in dem sie aufgewachsen ist. Zu diesem Umfeld gehörte auch die langjährige Realitypräsenz: Josh stand als Teil von "19 Kids and Counting" früh im Rampenlicht, bevor seine Verbrechen ans Licht kamen und er inhaftiert wurde. Amy pflegt heute vor allem den engen Kontakt zu ihrer Mutter und sucht Unterstützung außerhalb des Duggar-Kosmos. Öffentlich spricht sie immer wieder darüber, wie wichtig ihr persönliche Grenzen und der Schutz von Kindern sind – Themen, die für sie auch mit ihren eigenen Erlebnissen mit Jimmy Lee untrennbar verbunden zu sein scheinen.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Washington County Sheriff's Department Collage: Josh und Joseph Duggar

Anzeige Anzeige

Imago Amy Duggar King, Juni 2023

Anzeige Anzeige