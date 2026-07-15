Amy Duggar spricht mit mutmaßlichem Opfer ihres Cousins

Amy Duggar King hat sich in der Folge eines Missbrauchsvorwurfs gegen ihren Cousin Joseph Duggar (31) auf die Seite des mutmaßlichen Opfers gestellt. In der aktuellen Folge des Podcasts "Sarah Fraser Show" erzählt Amy, dass sie mit dem inzwischen 14-jährigen Mädchen gesprochen hat, das Joseph sexuellen Missbrauch vorwirft. Die Übergriffe sollen sich laut eidesstattlicher Erklärung während eines Familienurlaubs im Jahr 2020 in Florida ereignet haben. Während Joseph in Arkansas auf seinen Prozess wartet und gegen Kaution auf freiem Fuß ist, versucht seine Cousine, dem Mädchen Mut zu machen und ihr zu signalisieren, dass sie nicht allein ist.

Amy schildert im Gespräch mit Moderatorin Sarah Fraser, dass sie das Mädchen vor allem stärken wollte. "Ich habe ihr einfach Hoffnung gegeben. Ich sagte: 'Das muss dich nicht zerstören. Wirklich nicht'", erinnert sich Amy an den intensiven Austausch. Sie habe der Jugendlichen versprochen, jederzeit ein sicherer Ansprechpartner zu sein. Außerdem lobte sie deren Offenheit: "Du sprichst darüber, bist ehrlich und verletzlich, obwohl du weißt, dass sich Menschen gegen dich stellen könnten. Du bist so eine starke Person." Laut der eidesstattlichen Erklärung soll Joseph das damals neunjährige Mädchen während des Urlaubs mehrfach auf seinen Schoß gezogen, unter einer Decke an ihren Oberschenkeln berührt und dabei mit der Hand ihren Intimbereich gestreift haben.

In dem Podcast gibt Amy außerdem preis, wie sehr sie die neuen Vorwürfe in der Familie aufwühlen – man gehe sogar unter bereits verstorbenen Familienmitgliedern auf die Suche nach Schuldigen. Als sie im März von Josephs Festnahme erfuhr, habe sie sofort seine Schwester Jill Dillard angerufen, die in der Vergangenheit offen darüber gesprochen hat, als Kind von ihrem älteren Bruder Josh Duggar (38) missbraucht worden zu sein. "Wir haben am Telefon geweint", erzählt Amy und berichtet, sie habe erst aufgelegt, als Jill versichert habe, es gehe ihr einigermaßen gut. Für Amy fühlt sich die Situation angesichts von Joshs Verurteilung wegen Sexualdelikten und Josephs anstehendem Prozess wie "ein Albtraum, der nicht endet" an, wie sie im Podcast sagt.

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Imago Amy Duggar King, Juni 2023

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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