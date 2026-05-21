Gerichtsantrag: Joseph Duggar will Kontaktverbot lockern

Joseph Duggar (31) hat erneut einen Antrag beim Gericht gestellt. Der Realitystar bittet darum, die gegen ihn verhängte Kontaktbeschränkung zu lockern – und zwar, weil er mehrere Immobilien besitzt, die sich in der Nähe des früheren Wohnortes seines mutmaßlichen Opfers befinden. Unter der aktuellen Anordnung darf er keine Orte aufsuchen, die sich in einem Umkreis von 500 Fuß [ca. 150 Meter] rund um das frühere Zuhause der betroffenen Person befinden. Joseph zufolge hat die mutmaßlich Betroffene diesen Wohnort jedoch längst verlassen, wie unter anderem das Magazin People berichtete.

In dem Antrag argumentiert der Realitystar, er müsse dringende Wartungsarbeiten an seinen Grundstücken erledigen – darunter Rasenmähen, Gartenarbeiten, Malerarbeiten sowie Reparaturen an Terrassen. Gleichzeitig betont er, dass er nicht in die Nähe der betroffenen Person selbst gelangen wolle, da diese dort gar nicht mehr wohne. Er sei lediglich auf den Zugang zu seinen eigenen Immobilien angewiesen.

Joseph war im März verhaftet worden, nachdem ein Teenager angegeben hatte, er habe sie im Jahr 2020 – damals war sie neun Jahre alt – unangemessen berührt. Er selbst bestreitet die Vorwürfe und beteuert weiterhin seine Unschuld. Erschwerend kommt hinzu, dass Joseph und seine Ehefrau Kendra Duggar (27) zeitgleich mit einem weiteren Verfahren konfrontiert sind: Beide stehen wegen des Vorwurfs der Gefährdung des Kindeswohls vor Gericht, was ihre rechtliche Situation zusätzlich belastet.

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars