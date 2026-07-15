Neue Zeugen belasten Joseph Duggar im Missbrauchsprozess

In Florida sollen vier weitere Zeugen im Missbrauchsprozess gegen den Realitystar Joseph Duggar (31) vernommen werden. Bei der jüngsten Anhörung war Joseph nicht selbst erschienen, sondern wurde von seinem Anwalt vertreten. Laut den Gerichtsunterlagen, die unter anderem der US-Seite The U.S. Sun vorliegen, sind insgesamt fünf Zeugen in dem Fall gelistet, darunter auch das angebliche Opfer. Bei dem Verfahren geht es um mutmaßlich anzügliches und laszives Verhalten gegenüber einem Kind unter zwölf Jahren.

Joseph hat in beiden Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert und ist gegen eine Kaution von 525.000 Euro, die sein Vater Jim Bob Duggar (60) mitfinanziert hatte, auf freiem Fuß. Allerdings gelten für ihn strenge Auflagen: Er darf keinen unbeaufsichtigten Kontakt zu Minderjährigen haben – was auch seine eigenen vier Kinder einschließt – und muss einen Mindestabstand von 150 Metern zum Haus seines mutmaßlichen Opfers einhalten. Ein Antrag seiner Anwälte, diese Auflagen zu lockern, wurde vom Gericht abgelehnt. Als wäre das nicht genug, sieht sich Joseph gemeinsam mit seiner Frau Kendra (27) auch in Arkansas mit Vorwürfen der Kindesgefährdung und Freiheitsberaubung konfrontiert – vier Anklagepunkte, auf die beide ebenfalls mit nicht schuldig plädierten.

Die mutmaßliche Tat soll sich während eines Familienurlaubs in Panama City Beach in Florida im Jahr 2020 zugetragen haben. Joseph wurde im März 2026 verhaftet und nach Florida ausgeliefert. Er ist damit nicht das erste Mitglied der Duggar-Familie, das mit solchen Vorwürfen konfrontiert wurde: Sein älterer Bruder Josh Duggar (38) wurde 2022 zu zwölf Jahren Haft verurteilt, nachdem er im Jahr zuvor für schuldig befunden worden war, kinderpornografisches Material empfangen und besessen zu haben.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar

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Instagram / littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar, Realitystars

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Imago Josh Duggar, 2021

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