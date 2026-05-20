Joseph Duggars Anwälte dürfen Jugendamts-Ermittler befragen

Ein Richter in Florida hat Joseph Duggar (31) einen wichtigen Erfolg in seinem Strafverfahren verschafft. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, darf das Verteidigungsteam des Realitystars nun Ermittler aus dem Jugendamt sowie Vertreter weiterer Kinderschutzbehörden offiziell befragen – obwohl die entsprechenden Akten eigentlich der Schweigepflicht unterliegen. Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass alle Informationen aus der Ermittlung für die Frage der Schuld oder Unschuld von Joseph relevant sein könnten und die Verteidigung deshalb Anspruch auf Einsicht habe.

Konkret müssen nun das Department of Children & Families, das Child Protection Team und das Children's Advocacy Center ihre Unterlagen offenlegen. Darunter fallen Videos, Tonaufnahmen, Berichte und andere Beweismittel, die die Staatsanwaltschaft im Prozess einsetzen könnte. Josephs Anwälte dürfen das gesamte Material einsehen, prüfen und kopieren. Außerdem versucht der Realitystar, eine Kontaktsperre zu seinen eigenen biologischen Kindern aufheben zu lassen. Seine Verteidigung betont, dass die mutmaßliche Geschädigte nicht zu seinen Kindern gehört und sein Mandant als unschuldig gilt, solange kein Urteil gefällt wurde. Joseph war im März in Arkansas verhaftet worden. Die Vorwürfe beziehen sich auf mutmaßliche sexuelle Handlungen an einem Mädchen, das zum Tatzeitpunkt im Jahr 2020 neun Jahre alt gewesen sein soll. Er plädiert auf nicht schuldig.

Die Entwicklungen in den Gerichtssälen beschäftigen den gesamten Duggar-Clan. Verwandte wie Amy Duggar und Jill Duggar Dillard (35) stehen seit Josephs Festnahme im ständigen Austausch und stützen sich gegenseitig. Die Duggars sind durch ihre Realityshow einem Millionenpublikum bekannt. Sie hatten ihr Familienleben über Jahre hinweg öffentlich geteilt. Entsprechend groß ist nun das Interesse an Josephs Verhaftung und dem aktuellen Strafverfahren.

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Imago Jinger, Joy Anna, Joseph, Josiah, Jessa Duggar Seewald mit Spurgeon Seewald, Ben Seewald, John David und Jana Duggar