Josephs Verhaftung: Amy und Jill Duggar Dillard stützen sich

Die Verhaftung von Joseph Duggar (31) hat die Duggar-Familie erschüttert und zwei Cousinen einander näher gebracht. Amy Duggar und Jill Duggar Dillard (34), die beide aus dem bekannten Clan stammen, tauschen sich seit Josephs Festnahme im März intensiv aus. In einem YouTube-Gespräch mit Interviewerin Dory Jackson erzählte Amy, wie sehr die beiden seitdem miteinander in Kontakt stehen. Joseph war in Florida wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen verhaftet und wegen unzüchtigen und lasziven Verhaltens mit einem Minderjährigen angeklagt worden.

"Wir haben uns definitiv die ganze Woche lang Nachrichten hin und her geschickt, wochenlang, einfach so: 'Geht es dir gut? Ich liebe dich'", berichtete Amy in dem Interview. Früher sei ihre Beziehung zu Jill eher oberflächlicher Natur gewesen: "Wir kannten uns immer, Spaß und Fröhlichkeit und Cousinen und so, aber wir haben wirklich nie über herzenstiefe Themen gesprochen." Das habe sich nun grundlegend geändert. Die beiden wollen bewusst Vertrauen aufbauen und ihre persönlichen Gespräche für sich behalten: "Das macht eine Freundschaft so eng oder eine Cousinschaft so eng, dass sich die Familie wirklich aufeinander verlässt."

Neben dem Verfahren in Florida steht Joseph gemeinsam mit seiner Ehefrau Kendra Duggar (27) auch in Arkansas vor Gericht. Dort wird beiden Kindesgefährdung und Freiheitsberaubung vorgeworfen, auf nicht schuldig plädieren sie in diesem Fall. Josephs Verhaftung kommt knapp fünf Jahre, nachdem sein älterer Bruder Josh Duggar (38) wegen Besitzes von Kinderpornografie schuldig gesprochen wurde. Kendras Familie ist durch den Skandal ebenfalls stark belastet: Ihr Vater Paul Caldwell machte öffentlich, dass seine Familie infolge des Falles sowohl Unterkunft als auch Arbeitsstelle verloren habe.

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Imago Amy Duggar King, Juni 2023

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Instagram / jillmdillard Jill Duggar Dillard im August 2023

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Instagram / littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar, Realitystars