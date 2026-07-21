Kindesmissbrauchsfall: Kendra Duggars Eltern sollen aussagen

Im Missbrauchsfall gegen Reality-TV-Star Joseph Duggar (31) gibt es eine neue Entwicklung: Die Eltern seiner Ehefrau Kendra Duggar (27) sollen nun vor Gericht aussagen. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die Us Weekly vorliegen, werden Christina und Paul Caldwell ins Büro des Staatsanwalts in Florida reisen, um dort eine Aussage vor Josephs Anwalt zu machen. Diese Erklärung soll laut den Dokumenten beim Prozess und für andere gesetzlich erlaubte Zwecke verwendet werden.

Joseph wurde im März verhaftet, nachdem ihm vorgeworfen wurde, während eines Familienurlaubs im Jahr 2020 ein neunjähriges Mädchen missbraucht zu haben. Er ist wegen sexuellen Missbrauchs an einem Kind unter zwölf Jahren sowie anstößigen Verhaltens einer volljährigen Person gegenüber einem Kind angeklagt. Er hat schriftlich auf nicht schuldig plädiert. Auch Kendra selbst wurde in einem separaten, nicht zusammenhängenden Fall verhaftet und gegen Kaution freigelassen. Laut einer Quelle gegenüber Us Weekly steht das mutmaßliche Opfer der Familie Caldwell nahe. "Christina und Paul Caldwell verbergen nicht, dass Josephs Opfer der Caldwell-Familie nahesteht", erklärte ein Insider dem Magazin. "Christina hat es anderen Mitgliedern ihrer Gemeinde erzählt, ist sich aber nicht sicher, ob sie es so öffentlich ansprechen möchte. Damit kämpft sie gerade, aber sie versteckt es nicht."

Der Fall belastet offenbar auch das Verhältnis zwischen den Familien Duggar und Caldwell erheblich. Eine Quelle berichtete Us Weekly, Kendra kommuniziere nicht mit ihrer Familie, und die Caldwells hätten ihr gemeinsames Zuhause verlassen und alle Besitztümer eingelagert. Eine andere Quelle hingegen betonte, die Duggars seien "den Caldwells gegenüber über die Jahre sehr gut gewesen". Josephs Eltern Jim Bob (61) und Michelle Duggar hatten nach der Verhaftung ihres Sohnes erklärt, sie seien "am Boden zerstört". Die Familie Caldwell äußerte sich ebenfalls öffentlich und schrieb auf Instagram, ihre Liebe für das betroffene Kind stehe "im Mittelpunkt unserer Prioritäten und Gedanken als Familie". Bei einer früheren Gerichtsanhörung hatte ein Richter entschieden, dass Joseph seine vier gemeinsamen Kinder mit Kendra lediglich unter Aufsicht sehen darf.

Anzeige Anzeige

Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar mit ihren Kindern, Juli 2021

Anzeige Anzeige