"Bares für Rares": Verkäuferin lehnt bestes Angebot ab

Bei Bares für Rares kam es kürzlich zu einem ungewöhnlichen Moment im Händlerraum: Verkäuferin Angelika Rogalla verweigerte dem Höchstbietenden kurzerhand den Kauf – und entschied damit selbst, wer ihr Schmuckstück bekommt. Angelika und ihr Mann Thorsten waren mit einem Collier aus Süßwasserperlen in die ZDF-Trödelshow gekommen. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) hatte das Stück auf 3.500 Euro geschätzt, was das Paar sichtlich freute. Im Händlerraum eröffnete Wolfgang Pauritsch (54) die Runde stark mit einem Gebot von 2.500 Euro, doch Schmuckhändlerin Susanne Steiger (43) und Kollege Fabian Kahl (34) blieben nicht untätig und trieben den Preis gemeinsam in die Höhe.

Bei 3.550 Euro – und damit sogar über dem Schätzwert – hatte Wolfgang das höchste Gebot abgegeben. Als er Angelika fragte, ob sie ihm das Collier verkaufen wolle, kam die Überraschung: Sie lehnte ab. Der Verkäuferin war es wichtiger, dass das Schmuckstück in die Hände von Susanne geht. Die Händlerin war davon sichtlich überrascht, legte aber kurzerhand noch 50 Euro obendrauf und bekam so den Zuschlag für das Collier. Wolfgang nahm die unerwartete Abfuhr gelassen und lachte darüber, so etwas habe er noch nie erlebt.

Dass "Bares für Rares" immer wieder für unvergessliche Momente sorgt, ist kein Geheimnis. Zuletzt hatte etwa Rentner Heinz Sauerzapfel mit einer Deckenleuchte aus den 1950er Jahren für Aufsehen gesorgt und dabei Experte Sven Deutschmanek (50) gehörig überrascht. Das Konzept der Sendung bleibt dabei stets dasselbe: Verkäufer lassen ihre Mitbringsel von Experten schätzen und verhandeln dann im Händlerraum über den Preis – dass dabei auch persönliche Sympathien eine Rolle spielen können, hat Angelikas Auftritt nun eindrucksvoll gezeigt. "Bares für Rares" läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF.

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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Instagram / susanne_steiger Susanne Steiger, Händlerin bei "Bares für Rares"

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Nadine Rupp/action press für Bauer Stars&Stories Wolfgang Pauritsch

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