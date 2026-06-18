“Bin ich gut genug?”: Serkan Yavuz kämpft mit Verlustängsten

Serkan Yavuz (33) lässt in seinem Podcast "unREAL" die Fassade fallen und spricht so offen wie selten über seine inneren Kämpfe. Der Realitystar erinnert sich daran, wie er als Kind Zeiten erlebt hat, in denen seine Familie in einer kalten Wohnung saß und warmes Essen keine Selbstverständlichkeit war. Genau diese Erlebnisse treiben ihn bis heute an: Er will immer weiter, immer mehr, damit seine Liebsten nie wieder in solche Situationen geraten. Gleichzeitig gesteht Serkan, dass er trotz finanzieller Sicherheit von starken Verlustängsten begleitet wird, die vor allem seit der Geburt seiner Töchter Nova und Valea noch intensiver geworden sind.

Im Gespräch in "unREAL" erklärt der TV-Star, dass sich seine Arbeitsmoral in den vergangenen Jahren extrem verändert habe – ausruhen komme für ihn kaum infrage. Er wolle sicherstellen, dass es seiner Familie dauerhaft gut geht, und spüre dabei ständig einen inneren Druck. Fragen wie "Reicht das aus? Ist das genug? Hätte ich etwas besser machen können? Hab ich was falsch gemacht? Bin ich nicht gut genug?" stellten sich ihm demnach immer wieder. Diese Angst, zu versagen oder nicht genug zu leisten, begleitet ihn sogar in seinen TV-Projekten: In Shows habe er das Gefühl, immer gewinnen zu müssen, weil er früher oft gar nicht wahrgenommen worden sei. Gleichzeitig betont der Familienvater, dass die Ängste zwar leiser geworden seien, aber unterschwellig noch da sind. Rückblickend sieht er auch seinen Betrug an Ex-Frau Samira als schweren Fehler, der ihn in seiner Entwicklung zurückgeworfen habe – aus dem er nun aber lernen möchte.

Privat steht für Serkan vor allem eines im Mittelpunkt: seine Rolle als Papa. Seine beiden Töchter bedeuten ihm alles, und er macht immer wieder klar, dass sie für ihn oberste Priorität haben. Auch für seine Ex-Partnerin Samira übernimmt der Influencer Verantwortung, indem er an ihren Alltag als Eltern anknüpft und sich klar zu seinen Pflichten als Vater bekennt. In der Öffentlichkeit zeigt sich Serkan oft emotional, wenn es um seine Kinder geht, und lässt seine Community an diesen Gefühlen teilhaben. Seine Offenheit im Podcast über Ängste, frühe Entbehrungen und persönliche Fehltritte zeichnet ein Bild eines Mannes, der sich nicht nur als Realitystar, sondern vor allem als Mensch und Vater weiterentwickeln möchte.

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat