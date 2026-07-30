No Filter: Serkan Yavuz überzeugte Samira von Natürlichkeit

Samira Yavuz (32) hat sich in Sachen Beauty über die Jahre stark verändert – und ihr Ex Serkan Yavuz (33) hatte dabei einen entscheidenden Anteil. In ihrem Podcast "Main Character Mode" erzählt die Reality-Bekanntheit jetzt offen davon, wie sie früher kaum ohne Make-up und Bildbearbeitungsfilter in sozialen Netzwerken aufgetreten ist. Heute ist das ein komplett anderes Bild: Samira zeigt sich häufig ungeschminkt – die aktuelle Podcast-Folge nahm sie sogar im Pyjama und ohne Make-up auf. Ein "krasser Unterschied zu damals", wie sie selbst sagt.

Den Anstoß für diese Veränderung gab ihr Ex Serkan. Nachdem die beiden sich kennengelernt hatten, sprach er sie direkt auf ihre Filternutzung an. "Ey lass das mal mit Filtern [...] Du siehst gut aus!", zitiert Samira ihn in ihrem Podcast. Zunächst war sie von dem Vorschlag überrascht, probierte es dann aber aus. Richtig losgelassen habe sie die Filter und das intensive Make-up schließlich auch während ihrer Schwangerschaft. Dass sie sich heute ganz natürlich schön fühle, sei "ein win" in ihrem Leben – und den Einstieg dazu habe Serkan möglich gemacht, betont sie.

Für noch mehr Gesprächsstoff sorgte Serkan zuletzt in seinem Podcast "unREAL". Dort ließ er sich an einen Lügendetektor anschließen und gab zu, dass er noch Gefühle für Samira hat. Samira reagierte kurz darauf in ihrer Instagram-Story und sagte: "Also um ehrlich zu sein, war ich erstmal geschockt, weil ich mir so dachte: Was machst du da?" Danach hörte sie in die Folge rein und hakte das Thema für sich offenbar schnell ab: "Ja gut." Ganz kalt ließ sie der Wirbel trotzdem nicht. Samira sagte auch: "Auf der einen Seite finde ich es gut, weil das auch vieles aus dem Weg räumt, auch was den Urlaub betrifft."

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025